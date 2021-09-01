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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Valiliği'den PCR testi zorunluluğu

İHA

Malatya Valiliği'den PCR testi zorunluluğu

Malatya Valiliği, aşı süreci tamamlanmayan 18 yaş üzeri vatandaşlara sinema, tiyatro, seyahat gibi toplu etkinlikler için PCR testi zorunluluğu getirilmesi ve aşı süreci tamamlanmayan öğrenciler ve eğitim personellerinin haftada 2 kez PCR testi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.
Dünya’yı etkisi altına alan Covid19 ile mücadele kapsamında Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Kurul, Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında toplandı.
Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, “Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarının asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı kesimlerinde mevcut olan aşılama sürecine ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda alınan 23.08.2021 tarih ve 2021/44 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla; aşılama çalışmaları gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi, kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan “Kovid19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde” öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığı’nın 31.08.2021 tarih 13807 sayılı Genelgesi doğrultusunda aşağıda belirtilen kararların oy birliği ile alınmasına karar verilmiştir. Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı süreçlerini tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilecek ve sonuçlar okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır. PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebileceklerdir. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanacaktır. Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Kaymakamlıklarca idari işlem tesis edilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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