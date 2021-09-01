Battalgazi Belediyesi Eylül ayı olağan toplantısı gerçekleşti

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı Olağan toplantısı gerçekleştirildi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında yapılan toplantıda, bazı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı Olağan toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda 2 gündem maddesi görüşülürken, 1 gündem maddesi karara bağlandı. 1 gündem maddesi ise komisyona havale edildi.

Toplantıda ilçede devam eden İmar çalışmaları hakkında bilgiler veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ülke olarak yangın ve sel felaketi yaşadık. Yerleşke alanları anlamında Belediyelere büyük sorumluluklar düşüyor. Malatya’mızda ve Battalgazi’mizde belki bunu büyük oranda yaşamadık ama yarın yaşamayacağımız anlamına da gelmiyor. Bunun tedbirlerinin de alınması lazım. Orduzu ve Hanımınçiftliği gibi dere ağzı olan bölgelerde bu tür sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bundan sonraki yapılaşmalarda da bu konuya azami ölçülerde dikkat edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan döneminde başlayan ve bizimde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilgilendiğimiz imar sorununu çözme çalışmalarımız sürüyor. Arkadaşlarımıza çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli çalışılması konusunda talimatlarımızı verdik. Önceki ayda 800’e yakın itiraz değerlendirilmişti. Tabi İmara açıldıktan sonra bu bölgede güzel gelişmeler olacak. Bölgedeki vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde imar çalışmasının uzun bir zaman gerektiğini ve arkadaşların aralıksız çalışmalara devam ettiğini belirtiyoruz ve bu konuda anlayışlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı Olağan toplantısı 1 Ekim Cuma günü saat: 14.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.

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