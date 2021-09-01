Malatya’da “ Yeni Dönem Karma Resim” sergisi

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Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 17 öğretmen tarafından yapılan “ Yeni Dönem Karma Resim” adlı resim sergisi açıldı.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ın açılışını gerçekleştirdiği “ Yeni Dönem Karma Resim” sergisi yoğun ilgi gördü.

Birçok okuldaki 17 öğretmenin çizimini yapmış oldukları resimler, sergiyi ziyaret edenler tarafından tam not aldı.

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