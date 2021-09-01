Yeni Malatyaspor, Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Yeni Malatyaspor 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Malatya ekibi ayrıca Ahmet Oytun Özdoğan'ı Kırklarelispor'a kiralandığını duyurdu.

Süper Lig’de aldığı 2 galibiyetle istikrarlı gidişatını sürdüren Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarısiyahlıların 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaleci Ahmet Oytun Özdoğan sezon sonuna kadar Kırklarelispor forması giyecek. Kulüp transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Söz konusu paylaşımda, "Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek. Hoş geldin Ahmet!" denildi.

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