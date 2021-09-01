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Yeni Malatyaspor, Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İHA

Yeni Malatyaspor, Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor son olarak Boluspor’da forma giyen 22 yaşındaki savunmacı Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor son olarak Boluspor’da forma giyen 22 yaşındaki savunmacı Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Söz konusu paylaşımda, "Kulübümüz, son olarak Boluspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Arda Hilmi Şengül, sezon sonuna kadar Boluspor forması giyecek. Hoş geldin Arda" denildi.

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