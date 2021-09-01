Yeni Malatyaspor, Ahmet Oytun Özdoğan´ı transfer etti 

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) -Yeni Malatyaspor, TFF 2´nci Lig ekiplerinden Kırklarelispor´un kalecisi Ahmet Oytun Özdoğan´ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-09-01 18:59:18



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