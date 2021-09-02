Kahtalı: “Yeter ki biz dik duralım liderimize sahip çıkalım”

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Namık Gören ve partililerle birlikte Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay ve Gevheruşağı Mahallelerini ziyaret ederek, depremin ardından yapılan çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinlediler.



AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı, Doğanyol ilçesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daha fazla sahip çıkılmasını isteyip, “Cumhurbaşkanımız şu anda tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir Lider. Ömrünü milletine adamış bir liderimiz var. Yeter ki biz dik duralım Liderimize sahip çıkalım” dedi.



AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, ilçelerin gelişmesinin ve kırsala hizmetin gitmesinin ana görevleri olduğunu ifade ederek “Tabi bu hizmetleri yapmanın ve bunları yerinde görmenin bir anlamda mutluluğunu yaşıyoruz. Bir yandan da eksikliklerimizi yerinde tespit etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Devletimiz afetlerin ardından başarılı bir sınav verdi”

Türkiye’de son yıllarda yaşanan büyük afetlere dikkat çeken Çakır, devletin afetlerin ardından başarılı bir sınav verdiğini aktararak, “Son bir yıl içerisinde yapılanları gördüğünüz zaman bu afetlerin altından kalkacak başka bir ülkenin olmadığını görürsünüz. Herkesin malumu bir pandemi süreci yaşandı. Tüm dünya pandeminin altında kaldı. Gelişmiş ülkeler vatandaşına sahip çıkamadı, hastanelerine alamadılar ancak Türkiye vatandaşına bu zor dönemde sahip çıktı. Sağlık alanında fiziki yapılanmasını tamamlayan ülkemiz bunun yanında bu yapılardaki kadroları da iyi yönetilebilmesi ile ön plana çıktı ve çok başarılı bir sınav verdi. Allah'a şükür biz bu depremde de vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Devletin tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber ettik. Yapılan evlerin yüzde 95'inde başarılıyız ve vatandaşlarımızın hemen hemen her isteğini yerine getirdik. Başka ülkede böyle bir şey yok. Bunun zenginlikle de alakası yok. Almanya'ya bakıyorsunuz sel oldu bir hafta geçti selin üzerinden ama bin 300 kişiden hala haber alınamıyor denildi. İşte bizim ülkemizde afetlerin hemen ardından devletimizin vatandaşımıza nasıl sahip çıktığı ortada. Görüyorsunuz afet bölgesinde devletin bütün yetkilileri canla başla çalışıyor ve görevini yerine getirmeye çalışıyor. El birlikteliği ile bu sorunlar çözüldü ve çözülüyor. Depremin ardından birçok afet daha meydana geldi, seller yaşandı, yine İzmir'de, Van'da depremler oldu. Malatya'da ve Elazığ'da yaralar nasıl sarıldı ise o yerlerde de aynı şekilde yaralar sarıldı. Türkiye'nin son yıllarda yaşamadığı felaketleri yaşadık ama aynı anda yaralar sarıldı. Yine bu yıl 150 bin hektar ormanlık alanımızı yangınlarda kaybettik. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarından biri oldu ama bunun karşısında pes eden, aciz kalan bir hükümeti hiç bir noktada görmedik. Bakanlarımız gece gündüz afet bölgelerindeydi. Bunları görmek lazım. Depremin ardından Doğanyol’un değiştiğini herkes görüyor, yeni bir ilçe kuruldu, bunlar parayla olacak şeyler değil. Bunlar için çok güçlü bir irade gerekiyor, iyi bir yönetim, inanmış insan gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Ömrünü milletine adamış bir liderimiz var”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, Konurtay Mahallesinin coğrafi anlamda zor bir bölgede bulunduğunu dile getirerek, mahalledeki eksiklikleri gidermek adına böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ömrünü milletine adamış bir lider olduğunu belirten Kahtalı, “Cumhurbaşkanımız şu anda tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir Lider. Biz çok iyi biliyoruz ki Amerika Başkanı Biden daha seçilmeden önce diyor ki ‘Biz iktidara gelirsek Türkiye'deki muhalefetle el ele vererek Erdoğan'ı devireceğiz.’ Adam Amerika'da seçim vaadi olarak bunu söylüyor. Bizim Liderimiz dünya lideri. Onun dirayeti ve kararlılığı sayesinde Türkiye artık çok güçlü bir ülke. Allah’ın izniyle çok daha güçlü olacağız, daha çok gelişeceğiz. Yeter ki biz dik duralım Liderimize sahip çıkalım” ifadelerine yer verdi.

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay da, Milletvekilleri Çakır ve Kahtalı’nın her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek ilçede yapılan çalışmaları anlattı.

Belediye Başkanı Bay, Konurtay ve Gevheruşağı Mahallelerinde depremin ardından yaraların sarılması için adımlar atıldığını vurgulayarak, bölgedeki grup yolunda gerekli tadilat ve bakım çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.