Vana çalan hırsızlar, çaldıklarıyla birlikte yakalandı

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Malatya’da bir inşaattan 22 adet yangın boru vanası çalan 3 şahıs, çaldıklarıyla birlikte yakayı ele verdiler.

Edinilen bilgilere olay, Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesinde bulunan bir inşatta meydana geldi. Bir inşaattan faili meçhul 22 adet yangın boru vanasının çalınması olayıyla ilgili yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Çaldıklarıyla birlikte yakalanan şahıslar, polis ekipleri tarafından adli mercilere intikal ettirildiler.

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