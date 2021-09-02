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1983 model otomobil 5 metre yükseklikte direk üzerinde aksesuar oldu Demir direk üzerindeki otomobil dikkat çekiyor

İHA

1983 model otomobil 5 metre yükseklikte direk üzerinde aksesuar oldu Demir direk üzerindeki otomobil dikkat çekiyor

Malatya’da otopark işletmecisi Cebrail Koç’un aksesuar olarak yerden 5 metre yükseklikte demir direk üzerine yerleştirdiği 1983 model otomobil dikkat çekiyor.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Organize Sanayi bölgesinde otopark işletmesi bulunan Cebrail Koç, vatandaşların dikkatini çekebilmek için 1983 model otomobili aksesuar olarak kullandı. Koç, kendisine ait otomobili 5 metre uzunluğundaki demir direğin üzerine vinç yardımıyla yerleştirdi. MalatyaAnkara karayolunda buluna direk üzerindeki otomobil vatandaşların ilgi odağı oldu.

“Yerden 5 metre yükseklikte”
Otopark işletmecisi Cebrail Koç, insanların dikkatini çekebilmek için araçlarını direğin üzerine yerleştirdiklerini ifade ederek, “Aracımız 1983 model antika bir araç yıllardır bizde. Dikkat çekme amacıyla direğin üzerine koyduk. Yerden 5 metre yükseklikte. Şaşıran, korna çalan, buraya gelen, resim çekinmek isteyen çok. Araç bize ait, oldukça dikkat çekiyor. Direğin üzerinde yerden 5 metre yükseklikte. Araç öncesinden çalışıyordu şuan çalışmıyor malzemeleri söktük. Dikkat çekmek için aksesuar amacıyla yerleştirdik” diye konuştu.

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