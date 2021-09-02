Çınar, zabıta müdürlüğü personelini ve minik zabıtaları ağırladı Çınar: “Zabıta teşkilatımızın hizmetlerini takdirle karşılıyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her yıl 17 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftasının 195’nci yıldönümü nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlü Hizmet Binasını ziyaret ederek, Zabıta Personeli ve Minik Zabıta ekipleriyle bir araya geldi.



Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Mesai mefhumu gözetmeksizin gecegündüz demeden özveriyle çalışan tüm zabıta arkadaşlarımızın Zabıta Haftası’nı kutluyor, yapmış oldukları başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.



Zabıta Personelini üstün ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplum kurallarının erken yaşlarda öğrenilmesi ve bilinçli bir nesil yetiştirmek amacıyla kurulan Minik Zabıta ekibinde yer alan öğrencilere çiçek hediye edip, duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederek kutladı.

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Hizmetleri Müdürü Emin Gölgeli, Zabıta Müdürlüğü Personelleri ve Minik Zabıtalar ise daha sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı makamında ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler.

Zabıta Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Zabıta Müdürlüğü’nün yerel yönetimlerin en önemli unsuru ve birimi olduğunu söyledi.

Zabıta Teşkilatının tüm mensuplarının hizmetlerini takdirle karşıladıklarını ifade eden Çınar, “ Vatandaşlarımızın esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasından sorumlu olan Zabıta Teşkilatının, belediyelerin hizmet birimleri arasında özel bir yeri vardır. Dürüstlük, ilke ve özverinin simgesi olan Zabıtalık, yıl boyunca 7 gün 24 saat çalışma esasına göre, mesai kavramı olmaksızın görev yapmaları sebebiyle büyük özveri gerektiren bir meslektir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Belediye Zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Sürekli sahada bulundukları için Belediyenin işiten kulağı, gören gözü olan Zabıta Teşkilatımız, Belediye ile vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında bilinçli bir nesil yetiştirmek ve toplum kurallarının erken yaşlarda öğrenilmesi ve öğretilmesi adına kurduğumuz minik zabıtalarımızda bu anlamda aktif bir çalışma yürütüyorlar. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum, onlarda yapılan planlamaya göre bazı denetlemelere katılıp toplum, sağlık ve işyeri kuralları hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Çocuklarımızın erken yaşlarda böylesine güzel bir proje içerisinde yer almaları, gayretli ve özverili çalışmaları gelecek adına bizleri umutlandırmaktadır. Zabıta Haftası’nın 195’nci yıl dönümünde bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı ülkemizin dört bir yanında özverili bir şekilde çalışan tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Çınar, ziyaretin sonunda Minik Zabıtalara satranç takımı hediye etti.

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