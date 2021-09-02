Servis araçlarına sıkı denetim

Anaokullarında eğitimin başlaması, ilk, orta ve liselerde ise 6 Eylül’de yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle okul servislerinde sıkı denetim başladı.

Malatya Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığınca hazırlanan eylem planı doğrultusunda "Beşinci 180 Günlük Eylem Planı Kapsamında" 20212022 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürebilmesi ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin okul çevresinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzluğun önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Minibüs ve Umum Servis Odası Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla "Okul Servis Araçları ve Personeli Denetleme ve Bilgilendirme Komisyonu" oluşturuldu.

Oluşturulan komisyon Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arkasında bulunan alanda okul servis araçları ve personelinin ilgili yönetmeliğe uygun olarak faaliyet gösterip göstermediği denetlendi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Ahmet Murat Dilek ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Baş Polis Memuru Bekir Ferik tarafından okul servis araç şoförlerine trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak, okul servis araçlarının yönetmeliğe uygun olarak faaliyet gösterip gösterilmedikleri denetlendi.

Faaliyet sonunda Jandarma ve Emniyet tarafından okul servis araçları ve trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Eğitim ve denetim faaliyetlerinin ilgili tüm kurumlar tarafından 20212022 eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği öğrenildi.

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