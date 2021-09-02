Malatya Jandarma Komutanlığı’na atanan Altın göreve başladı

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na atanan Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın Malatya’ya gelerek göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığının 23 Ağustos 2021 tarihli atama kararı ile Malatya İl Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, 3 yıldır Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı olarak görev yapıyordu.

Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Gürcistan’ın başkenti Tiflis Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşavirliği görevine atanan Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce’nin yerine atanmıştı

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