Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

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Yeni Malayaspor, Süper Lig’in 4. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’de 3 maçta 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor 4 günlük aranın ardından Beşiktaş maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Benjamin Tetteh, Karim Hafez ve Rahman Buğra Çağıran fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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