Yeni Malatyaspor’da 7 futbolcu kiralık gönderildi

Yeni Malatyaspor’da 7 genç futbolcu alt liglere kiralandı.
Transfer sezonunu yoğun geçiren Yeni Malatyaspor, gelecek vadeden birçok genç futbolcuyu kadrosunu katmıştı. Sarısiyahlılar, 11’de forma şansı bulmakta zorlanacak gençleri alt liglerde mücadele eden ekiplere kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Geçici transferler hakkında bilgilendirme. Profesyonel futbolcularımız, Erşan Yaşa Fatsa Belediyespor’a, Ferhat Canlı Batman Petrolspor’a, Cengizhan Akgün Adıyaman 1954 SK’ya, Muhammed Enes Salik, Fatih Gürden, Buğrahan Kavaklı ve Alperen Arslan Yeşilyurt Belediyespor’a 1 yıllığına kiralanmıştır” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.