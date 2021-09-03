Eğitimciler kolları sıvayıp okullarını temizledi

İlk ve orta eğitimde yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları devam ederken, Malatya’da ise eğitimciler kolları sıvayıp okullarını baştan aşağıya temizleyip, yeni döneme hazırladılar.

İlk ve orta eğitimde yeni öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okulların 20212022 eğitim öğretim yılına başlayacak olması nedeniyle okullarda da hazırlıklar sürüyor.

Malatya’nın Arguvan ilçesi Şehit Birol Akın Cumhuriyet Ortaokul Müdürü Fatih Türkoğlu Müdür Yardımcısı Oktay Tabak, öğretmenler ile beraber hizmetli personelle birlikte okulu temizlediler.

Okulların pazartesi açılması için gerekli hazırlıklar öğretmenlerin fedakar çalışması ile yapıldı. Eğitimciler, sınıf ve derslikleri temizledi.

Şehit Birol Akın Cumhuriyet Ortaokul Müdürü Fatih Türkoğlu, yeni öğretim yılı için hizmetli personellerle birlikte okulu temizlediklerini ifade ederek, “ Okulların açılması için gerekli hazırlıkları öğretmenlerimiz ile hep beraber çalışma yaparak gerçekleştirdik. Derslikleri temizledik” dedi.

Fatih Türkoğlu, “Öğretmenlerimiz sınıfları fiziki mesafeye göre hazırladı. Okulumuzda temizlik personeli ve öğretmenlerimizin de yardımı ile gönüllü olarak temizledik. Okulun bahçe, tuvalet, kapı, pencere, sıra, masa, koridorlar ile sınıfları salgına karşı sabunlu suyla yıkayıp dezenfekte ettik. Sınıfları da Covid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun dizayn ederek öğrenciler için uygun ortam oluşturduk” ifadelerini kullandı.

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