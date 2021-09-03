Jandarma’dan sağlıkçılara kutlama

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, sağlık çalışanlarına karanfil ve ayna hediye ederek, sağlık çalışanlarının Halk Sağlığı Haftası’nı kutladılar.

İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, Battalgazi İlçesinde faaliyet gösteren Halk Sağlığı Merkezi’nde yaklaşık 30 çalışanı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, kadın jandarma görevlileri, sağlık çalışanlarına, karanfil ve ayna hediye ederek, sağlık çalışanlarının Halk Sağlığı Haftası’nı kutladılar.

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