AK Partililer, Yeşilyurt Belediyesi’nin yatırımlarını gezdi Çınar: “Yeşilyurt markasına değer katan yatırımlara hayran kaldık”

AK Parti Malatya İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırım alanlarında inceleme gezisi düzenlediler.

Yeşilyurt’un farklı noktalarındaki sosyal ve kültürel yatırımları inceleyen kadınlar, Yeşilyurt’un gelişimine ışık tutan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür ettiler.

AK Parti Malatya İl Başkanlığında bir araya gelen AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı makamlarında ziyaret ederek, Yeşilyurt’ta gerçekleşen yatırımlar, uygulanan sosyal sorumluluk projeleri ve planlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler aldılar.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Emanet ÇarşıYöresel Ürünler Çarşısı, Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezi, İlyas Kitap Kafe, Zaviye Mahallesi Millet Kıraathanesi, Esma Biltaci Kültür Merkezi, Çilesiz Semt Pazarı, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi, Çocuk Trafik Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Kent Konseyi, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi, Kadın Yaşam Merkezi, Gedik Kültür Merkezi, Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzelerini gezen AK Parti Malatya İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kendilerine eşlik eden Yeşilyurt Kadın Girişimi İşletme ve Geliştirme Kooperatifi Onursal Başkanı Semra Çınar ve Yeşilyurt Belediyesi personellerinden bilgiler aldılar.

Yeşilyurt’ta gerçekleşen ziyaretin verimli ve faydalı geçtiğini belirten AK Parti Malatya İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, fiziksel yatırımların yanı sıra bölgenin tarihi, kültürü ve gastronomisini tanıtmaya yönelik kültürel yatırımlar, gençlere yönelik sosyal ve sportif hizmetler, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik hayata geçen projeler, sosyal yaşam alanları ve sosyal tesislere hayran kaldıklarını ifade edip, Yeşilyurt’un gelişim sürecine yakışır boyutlarda hizmete sunulan tüm hizmetlerin geleceğe dönük ciddi yatırımlar olduğunu dile getirdiler.

Yeşilyurt’ta faaliyete sunulan her yatırımın ayrı bir değer ve anlam taşıdığını ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, “AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından organizasyonu yapılıp, 13 İlçe Kadın Kolları Başkanımızın katılımıyla gerçekleşen ziyaretlerimiz oldukça verimli ve güzel geçti. Belediye Başkanımıza ve ekiplerine hem misafirperverlikleri hem de ilçeye kazandırılan tüm yatırımlardan dolayı teşekkürlerimi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar inceleme gezisi sonunda tüm katılımcıları Lezzet Caddesinde yapımı tamamlanan Yeşilyurt Mutfağında ağırlayarak yöresel yemeklerden ikram ettiler.

AK Parti Malatya İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerini Yeşilyurt’ta misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u en güzel yatırımlarla geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Yeşilyurt’un hayata ve insana değer katan yatırımlarla her geçen gelişip, büyüdüğüne dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığımızın organizasyonunda ilçemizin farklı noktalarındaki insan odaklı yatırımlarımızı inceleyen ve düşünceleri bizimle paylaşan İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanlarımızı misafir etmekten çok büyük onur duymaktayız. Tarihi, kültürü, havası, suyu, iklimi, eşsiz lezzetleri ve medeniyetiyle farklı güzelliklere sahip Yeşilyurt’un geçmişten gelen hüviyetine değer katmak ve geleceğe güzel eserler emanet etmek için göreve geldiğimiz günden beri hiç durmadan çalışıyoruz, projeler üretiyoruz ve kentimize katma değer katıyoruz. Geziye katılan değerli misafirlerimizin görüş ve tespitleri bizim için büyük önem taşımaktadır. Sizlerin önerileri yeni hizmetlerin kapısını aralayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları hakkında katılımcılara bilgiler paylaşan Çınar, “ Spordan sanata, kentsel dönüşümden sağlığa, kültürden çevreye, temizlikten tarihsel varlıkların korunmasına kadar her alanda çok aktif ve dinamik bir şekilde çalışıyoruz.2019 mahalli seçimlerinde kentimize ve ilçemize değer katacak, her alanda kalkınmamıza vesile olacak 45 adet vaadimizi açıklayıp, kendimize hedef belirlemiştik.2,5 yıllık süre zarfı sonunda bu vaatlerimizin büyük bir kısmını tamamladık.Bu süreçte ayrıca 18’e yakın yeni projemize de şekil verdik. Tarihi Konaklarımızın restorasyonundan Millet Kıraathanelerine, Müzelerden Kültür Merkezlerine, Kitap Kafelerden Gençlik Merkezlerine, sosyal yaşam alanlarından sosyal tesislere kadar her alanda ne söz verdiysek yerine getirdik. Bir yandan bu tür kalıcı ve güzel yatırımlar yaparken diğer taraftan da borcu olmayan, kredi kullanmadan bu tür hizmetleri yapan bir yerel yönetim olarak bize aktarılan bütçeyi ve kaynaklarımızı en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Çocuğundan gencine, kadınından dezavantajlı gruplara kadar toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duyduğu yatırımları teker teker hizmete sunarak bu alanda örnek alınan ve takip edilen bir ilçe hüviyetine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal tesislerimizde pandemi sürecine rağmen bir yılda yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımızı ağırladık. İlçemizin tarihi, kültürü ve medeniyetini ön plana çıkarmak adına 8 adet müzemizi hizmete sunduk. Yeşilyurt’u müzeler kenti yapma yolunda kararlı adımlar atıyoruz. Ziyaret amaçlı kentimize gelenler farklı temalı konaklarımıza ve müzelerimize yoğun ilgi gösteriyorlar. İlçemizin ulaşım ağını güçlendirmek, araç ve yaya trafiğimizi akıcı hale getirmek adına merkezkırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızı konforlu yollarla donatıyoruz. İlçemizdeki yaşam kalitesini artırmak adına yeni parklar yapıyoruz, kentimizde en fazla parka sahip ilçeyiz.215’nci parkımızı Melekbaba mahallemizde hizmete açacağız. Parklarımızın gerek mimari yapıları gerek yeşil alanları ve sosyal aktivite alanları kentimizin estetik yapısına yeni güzellikler katarken, her yaştan vatandaşımızın keyifle dinlendiği, sporunu yaptığı, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda gönüllerince eğlendiği mekanlar olarak ilçemize kazandırdık. İlçemizdeki spor tesislerinin sayısını hızla artırmaktayız. Çırmıhtı’daki güreş sahamızı yenileyip modern bir görüntüye kavuşturmak için spor kompleksi projemize başladık. Yakınca’daki yüzme havuzumuzun inşaatı sürüyor, mahallelerimize nezih ve güzel alanlara sahip yeni halı sahalar, basketbol, voleybol ve spor kompleksleri kazandırıyoruz. Kentimizde ilk bocce sahasını İnönü mahallemizdeki spor tesislerimizde hizmete sunacağız, tenis kortlarımızın sayısını artırmaktayız. ARGE, Gençlik ve Spor, Tarım Hizmetleri, Sıfır Atık ve Koordinasyon Müdürlüğüne sahip tek yerel yönetimiz, bölgemizde başka bir örneği olmayan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerini ilçemize kazandırdık. Yeşilyurt’un gastronomisini ön plana çıkarmak içinde ciddi çalışmalar yürüyoruz. Geçen hafta içli köfte ve banazı karası üzümümüzün coğrafi işaret tescil belgesini aldık, daha önceden de kiraz yaprağı sarması ve dalbastı kiramızın tescil belgesini almıştık. Malatya peyniri, Malatya bulguru, pirpirim ve ayran çorbası gibi ürünlerimizin tescil süreçlerini başlattık. Gastronomiye çok büyük önem veriyoruz, bölgemizi ziyaret edenlerin eşsiz lezzetlerimizi tatması için bu çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bu ve benzeri tüm yatırımlarla hem bugüne hem de geleceğe yatırımlar yapıyoruz. Genç, dinamik ve çalışkan bir ekiple bu projeleri yürüyoruz, toplumun tüm kesimleriyle güçlü ve sağlam bir iletişime sahibiz. Gönül Belediyeciliğine çok büyük önem veriyoruz. Emanet Çarşımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine gereken yardımları ulaştırıyoruz. Her alanda çalışan, her alanda hizmet üreten, her alanda Malatya’ya değer katan yatırımlarda bulunan bir belediye olarak ilçemizi Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun bir hüviyete ulaştırmak için 7/24 çalışıyoruz” diye konuştu.

