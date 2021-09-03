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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya yüz yüze eğitime hazır

İHA

Malatya yüz yüze eğitime hazır

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da yüz yüze eğitime 6 Eylül’de başlanacak olunması nedeniyle bütün hazırlıklar tamamlandı.
20212022 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala il genelindeki okulları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, okullarda alınan tedbirleri ve eğitim öğretim planlamalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı
Kanbay, pazartesi günü eğitim öğretimin başlayacak olması nedeniyle yaptığı açıklamada, “2021 2022 eğitim yılı pazartesi başlıyor. Biz bütün hazırlıklarımız tamamladık özelikle hijyen maske konusunda gereken tedbirleri aldık, öğretmenlerimizi bu konularda eğittik. Uzun süredir uzakta eğitim devam ediyordu yüz yüze eğitime geçildiğinden dolayı çok mutluyuz. Şuanda birinci sınıflar ve anaokullarının eğitimine başladık pazartesi günü ise bütün okullarımızda eğitime başlayacağız” diye konuştu.
Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere 76 civarında okul projesini hayata geçirdiklerini belirten Kanbay, “ Bunların bir kısmı başladı bir kısmı da birkaç ay içerisinde hayata geçecek. Bunları hapsi bittiğinde sınıf ortalamalarını 25 düşürmek ayrı yığma dediğimiz 40 civarında okulumuz var bunlarla ilgilide yıkım kararı alacağız. Bu süreçte bizim velilerde ricamız biraz sabırlı olmaları. Biz öğrencilerimiz yeni binalarda güvenli bir eğitim almasını istiyoruz. Bazı okullarımız ikili eğitime geçirebiliriz ama bütün bunları Malatya’mızı daha iyi yarınlara taşıya bilmek için yaptığımız çalışmalar” diye konuştu.
Kanbay, Malatya görev yapan öğretmenlerin yüzde 90’nın aşı olduğunu da ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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