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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüfenkci’den milliyetçilik vurgusu

İHA

Tüfenkci’den milliyetçilik vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, ilçe ziyaretinde yaptığı konuşmada, milliyetçilik vurgusu yaparak, “Birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak, kimseyi ayrıma tabi tutmadan, Türkiye’yi büyütme sevdası içinde yolumuza devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci Hekimhan’ın kurşunlu mahallesini ziyaret etti.

Tüfenkci, “ Malatya’nın 13 ilçesine ayrı ayrı gittiğimizde her yerde verdiğimiz sözleri tutmanın rahatlığıyla geziyoruz ve hizmetleri görüyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz bu anlayış içerisinde eser siyaseti yapıyoruz. Hizmet üretiyoruz ve bu hizmetler nerede insan varsa onu kutsal kabul edip, onların mutlu olması ve iyi yaşaması noktasında gerek yerel yönetimler noktasında gerekse merkezi hükümetler noktasında gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla sağlıkta, yolda, park bahçelerde ve sanayi kalkınma noktasında hep beraber gayret gösteriyoruz. Türkiye’yi belli noktalara taşıyoruz. taşımaya devam ediyoruz. Savunma sanayisinde yaptıklarımız ortada; yerlilik ve millilik oranları bugün %80’lere yükseldi. Gururla hem SİHA’larımızı hem de tanklarımızı, seyreder ve bununla gurur duyar hale geldik. 12 ilçemizi entegre devlet hastanelerimizle çok farklı noktalara getirdik. Doğalgazımızı getiriyoruz. Madencilikle vermiş olduğumuz sözü yerine getiriyoruz. TOKİ ile vermiş olduğunuz sözü yerine getiriyoruz. Kurşunlu'da vermiş olduğumuz sözleri yerine getiriyoruz. Kalan çalışmalarımızı da bitirip biz millete bir söz vermiş isek bu sözleri de yerine getirip, elimizden gelen gayreti hep beraber göstermek zorundayız. Yeter ki insanımız mutlu olsun. Malatya insanı güzel insandır. Vatanına, milletine bağlı insanlar. Dolayısıyla onlara hizmet yapmak asli görevimiz. Parti ayrımcılığı yapmadan herkese eşit yaklaşarak hizmet yapmak için varız. Yeter ki bayrağa düşman olunmasın, yeter ki teröristle işbirliği yapılmasın. Bu noktada hep beraber birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak, kimseyi ayrıma tabi tutmadan, Türkiye’yi büyütme sevdası içinde yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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