Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor müsabakanın hazırlıkları çift antrenmanla sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, günün ilk antrenmanını spor salonunda gerçekleştirdi. Malatya ekibi günün ikinci antrenmanını ise Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.