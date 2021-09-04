İnönü Üniversitesi işçi kursuna katılacakların kura tarihi belirlendi Kura çekimi canlı yayında

Malatya İnönü Üniversitesi’ne alınacak olan sürekli işçi kursuna katılacakların kura tarihi belirlendi. Kura çekimi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ”Sürekli işçi alımı kursu kura çekimi üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olan YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Kura çekimini izlemek üzere gelen başvuru sahiplerinin Covid19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri zorunludur” denildi.

Sürekli işçi alımı kursu kura çekimi, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 7 Eylül Salı günü saat 09.00’da başlayıp 11.50’de sona erecek.

Sürekli işçi alımı kursu şu alanlarda açılacak: “Ahşap Çatı İşçisi, Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi , Boya İşçisi, Doğrama İşçis, Elektrik Teknisyeni , Fayans, Seramik ve Karo Döşeme İşçisi, Kepçe Operatörü , Makine, İklimlendirme Teknisyeni ve Sıva İşçisi.”

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