Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 17 futbolcuyu renklerine bağladı

Transfer sezonunu hareketli geçiren Yeni Malatyaspor, 17 futbolcuyu renklerine bağlarken 7 futbolcuyu alt liglere kiralık olarak gönderdi.

Doğu Anadolu’yu Süper Lig’de temsil eden Yeni Malatyaspor’da transfer dönemi hızlı geçti. Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 17 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Sarısiyahlılar; Rayane Aabid, Cengizhan Akgün, Oussama Haddadi, Taha Gür, Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Sevinç, Mert Örnek, Miraç Altıntaş, Ogün Özçiçek, Hasan Özkan, Sadık Çiftpınar, Didier Ndong, Ahmet Oytun Özdoğan ve Arda Hilmi Şengül’ü transfer etti. Öte yandan Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarısiyahlı formayı terleten Benjamin Tetteh ve Stevie Mallan’ı da renklerine bağladı. Doğu Anadolu ekibi, gelecek vadeden 7 futbolcuyu da kiralık olarak alt liglere gönderdi.

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