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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basının sorunları Malatya’da ele alındı

İHA

Basının sorunları Malatya’da ele alındı

Türkiye Gazeteciler Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini(MGTC) ziyaret ederek, son dönemde Anadolu basının da yaşanan olumsuzluklar ve kurumların medya ile rekabet etmesi ile ilgili konular ele alındı.
Türkiye Gazeteciler Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, belediyelerin kurum olarak televizyon ve radyo ile uğraşmaları ve yerel medya ile rekabet etmeleriyle zor zamanlar geçirdikleri ifade ederek, “Medyanın zor durumda kalmasının en büyük nedeninin pandemi süreci ve ekonomik zorluklar. Bu dönemde medya zor zamanlar geçiriyor. Belediyelerde kurumlar olarak televizyon ve radyo işine girip medya ile rekabet ettiler. Son kararname ile medyayı kısıtlamalar bizleri baya zor duruma düşürdü” dedi.
“Türkiye’de son 5 yıl içerisinde sadece resmi ilan alan gazete bin 800’den 900 yüze düştü”
Anadolu basınında birçok yayın kuruluşunun kapandığını ve var olan basın kuruluşlarının da zor ayakta kaldıklarını ifade eden Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, “ Pandemi dönemi zor dönem olmasına rağmen biz zaman zaman meslektaşlarımızla görüşerek sorunları dinledik ve sorunları tartıştık. Türkiye’de Anadolu basınının sorunları çok büyük. Gazeteler, televizyonlar, internet siteleri, radyolar şuanda çıkmazın içerisinde ve kapanmalar devam ediyor. Türkiye’de son 5 yıl içerisinde sadece resmi ilan alan gazete bin 800’den 900’e düştü. Bir kısmı birleşmeden, bir kısmı maddi olaylardan dolayı kapandı ve kapanmaya da devam ediyor. Bu sıkıntılar devam edip gidecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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