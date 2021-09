Güder’den Hatunsuyu’na doğalgaz müjdesi

Daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırlamak için gecesini gündüzüne katan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hatunsuyu mahallesinin uzun yıllardır özlemini çektiği doğalgaz hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in girişimleri sonrasında Hatunsuyu Mahallesi, bu kış doğalgaza kavuşuyor. Yaptığı yatırım ve hizmetlerle Battalgazi’nin çehresini her geçen gün değiştiren Başkan Güder, Hatunsuyu mahalle sakinlerinin kendisine ilettiği doğalgaz talebi üzerine, AKSA Malatya Doğalgaz Dağıtım Şirketi ile ortak bir çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Hatunsuyu mahallesinin doğalgaz sorunu, bu kış çözüme kavuşacak. Hatunsuyu mahallesindeki çalışmaların startını verdiklerini ifade eden AKSA Malatya Doğalgaz Dağıtım Şirketi Müdürü Güngör Ateş, kış ayı gelmeden çalışmalarını tamamlayacaklarını belirtti.



“Hatunsuyu Mahallesi kışı doğalgaz ile geçirecek”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AKSA nezdinde yaptıkları teşebbüslerden olumlu netice aldıklarını belirterek, “Battalgazi’mizde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımızın startını verdik. Her gün ve günün her saati sahadayız. Çünkü bizim Battalgazi’ye hizmet sözümüz var. Hatunsuyu mahallemizin ve diğer bölgelerimizin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Özellikle bu bölgede imar, alt yapı ve doğalgaz sorunu bulunuyordu. İmar ile alakalı çalışmalarımızı göreve gelir gelmez başlattık ve ilçemizin imar sorununa neşter vurduk. İmar ile alakalı çalışmalarımız halen devam etmektedir. Alt yapı çalışmalarımızı Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sürdürüyoruz. Bölgemizin doğalgaz sorununu ise çözüme kavuşturuyoruz. Göreve geldiğimiz zaman 1 kilometrelik doğalgaz getirilebiliyordu. Müdürümüz yaptığımız görüşmeler sonunda şuan 16 kilometrelik bir hat yapılıyor. Projemiz böyle ama ek bütçe için sürekli yetkililer ile görüşmeler içerisindeyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte planlama daha kolay olacak. Müdürümüz şuan burada ve Hatunsuyu bölgemizin bu kış doğalgazına kavuşacağını belirtiyor. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yine bölgemizin gelişimi için hükümetimiz ile ortaklaşa yürüttüğümüz Tekstilkent Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu proje ile Hatunsuyu’nun kaderi değişecek. Bölgemize gençlik yatırımları için de planlama yaptık. İlçemizde bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırıyoruz. İlçemizin her bölgesine eşit yatırım ve hizmet götürüyoruz. Battalgazi’ye hizmet etmek aşk ister, sevda ister; bunlarla birlikte proje ister, yatırım ister, hizmet ister. İşte böylesine büyük bir tutkuyla Battalgazi’mize hizmet ediyoruz. İlçemizin çehresi her geçen gün değişiyor” diye konuştu.

