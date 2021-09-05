Malatya'da ekmek fırınında patlama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, ekmek üretimi yapılan fırında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama hasara yol açtı.

Olay, gece yarısı Saray Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'nde meydana geldi. Ekmek üretimi yapan bir fırında doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan olmazken, iş yeri ile park halindeki araçlarda hasar oluştu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-09-05 12:35:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.