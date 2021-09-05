Yeni Malatyaspor, U19 Takımı ile hazırlık maçı oynadı

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Yeni Malatyaspor, U19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 40 kazandı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor, Nurettin Soykan Tesisleri'nde U19 Takımı ile hazırlık maçı oynadı. Sarı siyahlıların gollerini Kubilay Kanatsızkuş, Hasan Özkan ve Mert Örnek’in (2) kaydetti. Müsabaka, A takımın 40’lık galibiyetiyle sona erdi.

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