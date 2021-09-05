Sosyal medyadaki tekerlekli sandalye çağrısına Başkan Çınar duyarsız kalmadı

3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği ve Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Engelli Çalışma Gurup Başkanı Lale Naile Altıntaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı tekerlekli sandalye ihtiyacına Yeşilyurt Belediyesi karşılıksız kalmadı.

Altıntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yakışıklı kuzumuz çocukken geçirdiği bir hastalık yüzünden yürüyemiyor ve okula başladı. Artık büyüdüğü için bebek arabasına sığmıyor çok acil manuel sandalyeye ihtiyacımız var desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Altıntaş’ın paylaşımını gören Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatı ile belediye görevlileri hemen harekete geçti. Sosyal medyadan Altıntaş ile iletişime geçen belediye görevlileri, sandalye ihtiyacı olan çocuğun iletişim bilgilerini aldı.

Naile Altıntaş ise yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Böyle güzel bir kalbi olan belediye başkanına sahip olduğu için Yeşilyurt halkı çok şanslı. Teşekkürler Mehmet Çınar’ diyerek memnuniyetini dile getirdi. Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi aileye iletirken, Başkan Altıntaş yaşanan bu mutluluğu ise şu cümlelerle takipçileri ile paylaştı: ”Dün yaptığımız tekerlekli sandalye çağrısına hızlı bir dönüş yaparak, bu küçücük yüreğin yüzüne tebessüm konduran Yeşilyurt'un yüreği güzel Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a çok teşekkür ediyorum.”

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