Özel çocuklar, Yeni Malatyasporlu futbolcular ile eğlenceli anlar yaşadılar

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Özel çocuklar, Yeni Malatyaspor’u ziyaret ettiler. Çocuklar, futbolcular ile eğlenceli anlar yaşadılar.

Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’a özel çocuklar velileri ile birlikte ziyaret gerçekleştirdiler. Özel çocuklar, Yeni Malatyaspor Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirerek eğlenceli anlar yaşadılar.

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