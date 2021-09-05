Kırtasiyelerde okul alışverişi yoğunluğu

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala çocuklarının okul eksiklerini tamamlamak isteyen veliler Malatya’da kırtasiyelerde yoğunluk oluşturdu.

6 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde okul alışverişi için son hazırlıklar yapılırken, öğrenciler okula kavuşmanın sevincini yaşıyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır uzaktan eğitim gören öğrenciler yeniden okula kavuşmanın heyecanını yaşarken, Malatya’da çocukların okul eksiklerini tamamlamak için kırtasiyelerde yoğunluk oluşturan veliler kırtasiyecilerin yüzünü güldürdü.

Ailesiyle birlikte alışverişe çıktığını ve okulu çok özlediğini ifade eden Çınar Doğan, “Okul başlıyor arkadaşlarımla tekrar görüşeceğim. Çok mutluyum. Çanta aldım, kıyafet, defter, kalem aldım” dedi.



“Kırtasiye ürünleri pahalı, çocuklar için mecbur alıyoruz”

Kırtasiyelerdeki eşyaların pahalı olduğunu belirten veli Vahide Akdağ, “Kırtasiye eşyaları çok pahalı. Bunu alamayan aileler var. Onların açısından da bizim açımızdan da hiç iyi olmadı. Çocukların ilgisini çekecek şeyler getirmişler. Okula katkıları olur mu bilmiyorum. Çocuklar için mecbur alıyoruz” şeklinde konuştu.

Okul alışverişini özlediğini belirten öğrenci Ayberk Akdağ, “Bir buçuk yıldır okullar kapalıydı. Okulların açılması bizi de mutlu etti. Online derslerde bazen anlamadığımız konular oluyordu. Okulların açılması iyi oldu. Kırtasiye alışverişini de özlemiştik” ifadelerini kullandı.



“Kırtasiye alışverişi yaparken bilindik ürünleri almayı tercih edin”

Kırtasiye işletmecisi Mesut Özdemir, uzun bir arananın ardından okulların açılacak olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, “Okulların açılmasıyla birlikte veliler kitap ve kırtasiye mağazalarını doldurmuş bir vaziyette. Bir buçuk yıldır özlem duyduğumuz, pandemi ile beraber çocukların cıvıltıları görmekten uzak kaldığımız dönemden nihayet okulların açılacağı döneme geldik. Bunlarla birlikte mağazamız şen neşeli bir hale geldi. Sezon başlayınca istekleri bir anda yoğunlaştı. Bizler hazırlıklıydık. Geçen sezon pandemiden dolayı elimizde kalan ürünler vardı. Kısmen onlara takviyeler yaparak, sezona dolu dolu geçiriyoruz. Alışverişi keyifli hale gelecek aynı zamanda müşterini de kesesine ciddi anlamda katkı sağlayabilecek taksit imkanları da sunuyoruz. Kırtasiye alışverişi yaparken bilindik ürünleri almayı tercih edin” ifadelerine yer verdi.

Oğlunun okula ilk kez başlamasının heyecanını yaşayan Kübra Arslan, “Heyecanlıyız, mutluyuz, umarım koronadan dolayı okullar kapanmaz. İyi bir yıl geçsin. Okul alışverişi olarak, cilt etiket, defter, kalem o tarz şeyler aldık. Fiyatlar idare eder” dedi.

Ailesiyle okul alışverişine çıkan Öykü Akbuğa, “İki yıl sonra yeni başlamış gibi biraz heyecanlanıyor insan. Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı, okul ortamını çok özledim. Umarım yeniden kapanmaz. Bu yıl iyi geçer” diye konuştu.

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