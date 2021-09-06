Malatya’da yüz yüze eğitime başlandı

Malatya‘da 182 bin 662 öğrenci ve 13 bin 127 öğretmen uzun bir aranın ardından okulla buluştu.

Covid19 ve yaz tatili arasının ardından 20212022 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Malatya‘da 182 bin 662 öğrenci ve 13 bin 127 aşkın öğretmen uzun bir aranın ardından okulla buluştu. Öğrenciler yüz yüze eğitime geçildiği ve arkadaşlarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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