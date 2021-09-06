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Milletvekili Kahtalı, Gökçe’deki deprem konutlarını inceledi Kahtalı: “İlçedeki çalışmalar bu yıl sonu itibariyle büyük oranda tamamlanmış olacak”

İHA

Milletvekili Kahtalı, Gökçe’deki deprem konutlarını inceledi Kahtalı: “İlçedeki çalışmalar bu yıl sonu itibariyle büyük oranda tamamlanmış olacak”

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ve partililerle birlikte, Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesini ve ilçe merkezinde yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İlçeye 10 yataklı çok güzel bir hastane kazandırdıklarının altını çizen Milletvekili Hakan Kahtalı ise, hastaneyle birlikte ilçeye çok önemli yatırımlar yapıldığından söz etti.
“Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri mutlu ediyor”
Kahtalı, “Burada öncelikle muhtarlarımıza ve Doğanyol Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Depremin olduğu ilk günden itibaren gerçekten büyük bir özveri ve çabayla işlerini takip ettiler ve 1,5 yıl gibi bir zaman içerisinde yeni bir Gökçe imar ettiler. Bu işte gerçekten çok büyük emekleri var. Başta milletvekili arkadaşlarımız olmak üzere bütün arkadaşlarımızla beraber buradaki süreci yakından takip ediyoruz. Allah bir daha bu depremi bize yaşatmasın ama bir daha bir felaket yaşanmaması ve can kaybı yaşanmaması adına Cumhurbaşkanımızın talimatıyla burada çok önemli bir yatırım gerçekleştirdik. Burada depreme dayanıklı çok güzel konutlar yapıldı. Aynı zamanda bin 200 kişi kapasiteli, 3 girişi olan güzel bir cami inşaatımız oldu. İnşallah Doğanyol’umuzun ve Gökçe’mizin hiçbir sorunu kalmayacak. Bu yıl sonu itibariyle de çalışmaları büyük oranda tamamlamış ve toparlamış olacağız. Hak sahipleri evlerine taşınmaya başlayacak. Tabi yapılan bu özverili çalışmalar karşısında Gökçe Mahallesi sakinlerinin memnuniyeti de bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.
“Hastane Şubat 2022’de hizmete sunulacak”
Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay da proje maliyeti 12 milyon TL civarında olan Entegre Devlet Hastanesinin 2022 yılının şubat ayında hizmete sunulacağını kaydederek ilçeye yapılan yatırımlar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
“1,5 ay sonra konutlar hak sahiplerine teslim edilecek”
İlçede depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Bay, “Gökçe Mahallemiz depremde en çok hasar alan mahallelerimizin başında geliyordu. 2 hemşehrimizi burada kaybettik. Mahallemiz depremin ardından kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir mahalle oldu. 104 konut, 79 ahır, 70 işyeri ve 1 camiden oluşan kentsel dönüşüm çalışması devam ediyor. Yaklaşık 1,5 ay sonra da hak sahibi hemşehrilerimiz konutlarına geçmiş olacak” diye konuştu.

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