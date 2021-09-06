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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya şeker fabrikası pancar alımına başladı

İHA

Malatya şeker fabrikası pancar alımına başladı

Malatya Şeker Fabrikası, 66. dönem pancar alımına düzenlenen törenle başladı.
Türkşeker bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Malatya Şeker Fabrikasında 66. dönem pancar alım kampanyası düzenlenen törenle başladı. Açılış törenine; Malatya Valisi Aydın Baruş, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, il protokolü ve çiftçiler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kuranı Kerim tilaveti ile devam etti.
Şeker pancarı alım kampanyası töreninde konuşan Vali Baruş, “2020 yılında gurur duyacağımız bir birincilik aldık, Malatya şeker fabrikası olarak. Verimlilik açısından 14 fabrika arasında en verimli üretim yapan fabrika seçildi. Üretim sürecinde emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Şeker pancarı üretiminin artması hem çiftçilerimiz için hem de hayvancılarımız için önemli, bu anlamda geçen yıl gerçekleşen rekor düzeydeki üretimin bu yıl tekrarlanmasını arzu ediyoruz. Bu yıl kuraklık nedeniyle üretimin azalacak olması, fabrikamızda üretilecek şeker miktarının azalacak olmasının ön görüldüğünü söyledi arkadaşlarımız. Bu yılki üretimin hem kaliteli hem de verimli olarak gerçekleşerek 58 bin ton öngörülen miktardan daha fazla olmasını ümit ediyoruz“ dedi.
Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan da, “2020 yılında üretimini 14 şeker fabrikasıyla kesintisiz bir şekilde sürdüren Türkşeker, 1 milyon 73 bin ton şeker üretimi ile son 20 yılın rekor üretimini gerçekleştirmiştir. Ayrıca üretim döneminde 11 bine yakın kişiye istihdam sağlayarak faaliyette bulunduğu tüm bölgelerde ekonomiye değer katmanın önemini bir kez daha gösteren Türkşeker, şeker üretiminin yanı sıra yan ürün olarak elde ettiği ürünlerle daha iyi hayat standardının oluşmasına lokomotif olmuştur” ifadelerini kullandı.
Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilmesiyle 66. dönem pancar alım kampanyası başladı.
6 Eylül tarihinde başlayan 20212022 pancar alım kampanyası, 120 gün sürecek ve 450 bin ton pancar alınıp, 58 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor.

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