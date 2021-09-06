Güder'den yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 20212022 yeni eğitimöğretim yılının ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ile birlikte 20212022 eğitimöğretim yılının ilk gününde Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi. Yeni eğitimöğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Güder, okula yeni başlayan öğrencilere hediyeler takdim etti.

“Başkanımız Osman Güder her zaman yanımızda”

20212022 eğitim öğretim yılının ilk günde kendilerini yalnız bırakmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür eden Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “Yaklaşık 2 yıldır eğitim ve öğretime ara vermiştik. Bugün mutluyuz. 20212021 eğitim öğretim yılımız bugün itibariyle tüm kademelerde yüz yüze başlamıştır. Çocuklarımıza, ailelerimize, öğretmenlerimize ve tüm çalışanlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Okulların ilk açılış günde Cumhuriyet İlkokulu’nda Battalgazi Belediyemiz yanımız oldular. 1. Sınıfa yeni başlayan öğrencilerimize boya seti ve boyama kitabı hediye ettiler. Ben burada belediye başkanımıza teşekkür ederim. AK Parti Malatya İl Başkanımız İhsan Koca’da bizler eşlik ettiler bugün. Kendisine de teşekkür ediyorum. İnşallah eğitim öğretimimiz kesintisiz devam eder. Başkan Güder’de her zaman bizlerin yanında. İnşallah hep birlikte eğitim öğretim için çalışacağız” dedi.

“ Eğitim alanlarını arttırmak için çalışıyoruz”

Battalgazi’de eğitim alanlarının arttırılması noktasında göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Güder ise, “Çocuklarımızı okullarımızla bugün buluşturmuş olduk. Tüm sınıflar haftada 5 gün yüz yüze eğitimlerine devam edecekler. AK Parti Malatya İl Başkanımı İhsan Koca ve İlçe Müdürümüzle birlikte ziyaret ederek, hem ilçe müdürümüze hem öğretmenlerimize ve evlatlarımıza yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunduk. Battalgazi bölgesinde özellikle eğitim alanlarının arttırılması noktasında geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah 7 okulumuz bölgemize kazandırılacak. Bazıları yapılıyor bazıları ise yapım aşamasında. Amacımız Battalgazi’deki sınıf sayısını arttırmak. Bunun yanında öğrenci sayısını da sınıflarda düşürmek. Pandemi bildiğiniz üzere devam ediyor. Battalgazi Belediyesi olarak okullarımızı belli aralıklarla dezenfekte edeceğiz. Zaten eğitim öğretim öncesi gereken çalışmalar yapılmıştı. 20212022 eğitim sezonunu hafta 5 gün inşallah sekteye uğramadan tamamlamış oluruz. Yeni eğitimöğretim yılının Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızın heyecanlarına ortak olduk”

Yeni eğitim öğretim yılında çocuklara hediye takdiminde bulunan Başkan Güder’e teşekkür eden AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başladığımız 20212022 eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Kaçmaz ve Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte çocuklarımızı ziyaret ederek, onların heyecanlarına ortak olduk. Başkanımızın hediyelerini yavrularımıza takdim ettik. Hedefimizi sağlıklı bir şekilde eğitime devam edebilmek. Eğitim öğretimin devamı konusunda ihtiyaç duyulan okulların Malatya’mıza kazandırılması konusunda bu dönem şanslı bir dönem. Şuan Malatya’da 70 civarında okulumuz yatırım planında. Kamu yatırımlarımızda var tabiî ki ancak büyük bir kısmını hayırsever iş adamlarımız gerçekleştiriyor. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek okullara kavuşma adına başarılı bir dönem olacağına inanıyorum. İnşallah bu dönemi öğretmen ve öğrencilerimiz sağlıklı bir şekilde tamamlarlar. Hediye takdiminden dolayı başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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