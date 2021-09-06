Jandarma tarafından çocuklara boyama kitabı

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Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, yüz yüze eğitimin açılmasıyla birlikte eğitim gören öğrencilere boyama kitabı, kalem, broşür hediye ettiler.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, Battalgazi İlçesinde Hacı Halil Çiftliği İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere jandarma boyama kitabı, kalem, broşür hediye edip, öğrencilerle sohbet ettiler.

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