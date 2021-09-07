STK temsilcileri Battalgazi’ye kazandırılan yatırımları gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

STK temsilcileri Battalgazi’ye kazandırılan yatırımları gezdi

İHA

STK temsilcileri Battalgazi’ye kazandırılan yatırımları gezdi

Malatya’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden projeleri gezdi. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilciler, ilçeye kazandırılan yatırımlar nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.
Farklı alanlarda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırım ve hizmetleri, Battalgazi Belediyesi’ne ait tur otobüsü ile gezerek, yakından tanıma fırsatı buldu. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, bölgeye değer katacak olan Derme Deresi Proje Alanını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla riskli bölge ilan edilen ve kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki 110 dönümlük alanı, Kuzey çevreyolunda yapımı devam eden viyadük çalışmasını, 9 bin metrekare kapalı alanda hizmet veren Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık sera park alanı, Rulo Çim Tesisleri, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi, Çocuk Eğitim Trafik Parkı, Yeşilçam Sosyal Tesisleri ve İspendere Şifalı İçmelerini gezerek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’den detaylı bilgiler aldı.

“Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz birçok yatırımımız var”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hizmetlerimizde istişareye büyük önem veriyoruz. Battalgazi’mizi kendinden söz ettiren bir ilçe haline getirmek adına, Battalgazi Belediyesi olarak canla başla çalışıyoruz. Bugünde hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı sizlerle paylaşma noktasında bir gezi turu düzenledik. Bu güzel hizmet turunun ardından İspendere Şifalı İçmelerinde istişare toplantısı düzenledik. Bizler ilçemizi istişare ile yönetiyoruz. İlçemize bir hizmet veya yatırım yapacaksak eğer; sivil toplum kuruluşlarımızla, iş adamlarımızla, derneklerimizle, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla ve şehrin önde gelen insanlarıyla istişare yaparak gerçekleştiriyoruz. İlçemize gerçekleştirilen hizmetlerle takdirle karşılandığı zaman bizler gurur duyuyoruz. Bizim tek amacımız; Battalgazi’yi Malatya da, bölgede yaşanabilir tercih edilebilir ilçeler arasına dahil etmek ve 2019 almış olduğumuz bayrağı daha yukarılara taşımak. Bizler gücümüzü milletimizden, istişareden ve halkımızdan alıyoruz. Bu kadim ilçemizi mazisine layık hale getirmek, bizim öncelikli görevimizdir. Nüfusu 300 ila 350 bin arasında olan ilçeler arasında, en yüksek oy alarak göreve getirilen bir başkanım. Buda bize büyük bir sorumluluk ve yükümlülük getiriyor. Bizim Battalgazi’ye hizmet sözümüz var. Hizmet aşkı ile çalışan yorulmaz. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz birçok yatırımımız var. Bizler yorulmadan hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

STK temsilcilerinden hizmette kalite vurgusu
İlçeye kazandırılan yatırımlarla ilgili beğenilerini ifade eden Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Başkanı Murat Cengiz, “Malatya hepimizin ortak paydası ve değeridir. Malatya’ya yapılan hizmetler bizi gururlandırıyor. Bugün Osman Başkanın çok farklı bir uygulamasıyla biz buradayız. Yerinde görülen hizmetler hiçbir zaman unutulmaz. Ben başkanımıza ve ekibine yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim. Derme Deresi çok kötüydü, kokuyordu ama bugün görüyoruz ki daha yapım aşamasında bile gayet güzel bir şekilde görünüyor. Çevre yolunun altına yapılan hizmetlerle Malatya’ya farklı bir imaj kazandırılıyor. Bugün yapılan tesislerimiz Malatya’ya çok büyük katkı sağlamıştır. İspendere’nin eski halini de biliyorum ve eski haline göre şuan ki hali cidden çok güzel. Gençlerin zaman geçireceği alanlar sağlamak gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli de, “Bu organizasyonda buluştuğumuz için çok mutluyuz. İspendere’nin eski halini de çok iyi biliyoruz ve şuan ki değişimi ve insanlara faydasını fazlasıyla görebiliyoruz. Başkanımız hem çevreyolu hem de Battalgazi’mizin diğer mahalleleri için hakikaten çok çaba gösteriyor. Herkesin ellerine emeklerine sağlık. Battalgazi belediyesinin şuan yaptıklarını görüyoruz ve bu bizi mutlu
ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Koyun keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da, “Hizmetler amacına ve vatandaşlara ulaşıyorsa biz bu hizmetlerin sonuna kadar yanındayız. Bugün gördük ki sosyal, kültürel ve tarımla ilgili amacına hizmet edilen birçok çalışma yapılmış. Bu anlamda başkanımı ve ekibini tekrar tebrik ederim. Bu hizmetlerin ve üretimin arttırılması için biz STK olarak sonuna kadar belediyemizin yanındayız. Belediyelerin asıl görevi hizmetlerin kalitesinin arttırılmasıdır. Gezdiğimiz yerlere baktığımızda hem temiz hem de çok nezih ortamlar olduğunu gördük” şeklinde konuştu.
Muharip Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Cengiz ise “Belediyemiz çok çalışıyor. Yatırımlarını, nasıl hizmet ettiğini, neler yaptığını herkesin görmesini istiyoruz. Biz geldik yerinde gördük çok beğendik güzel hizmete değer verilmiş çalışmalarının ve başarılarının devamını diliyorum. Çalışmaları gördüğümüzde çok şaşırdık burası çalılardan kanalizasyon kokusundan geçilmiyordu bu yüzden belediyemizin hizmetini herkesin görmesini istiyorum. Osman başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in çok güzel yatırımları hayata geçirdiğini ifade eden Türkiye Yazarlar Birliği Malatya Şube başkanı Adil Akkoyun ise “İspendere Malatya’nın merkezinde bakımsız bir dereydi. Bugün gördüm hayran kaldım, çok güzel bir proje. Malatya’nın nefes alacağı geniş bir park her şeyiyle düşünülmüş çok güzel bir çalışma. Sosyal tesisleri gördük, MORMAŞ’ı gördük çok büyük bir fabrika üretim yeri olmuş. Çok kaliteli ve hesaplı mallar bundan sonra kim mobilya ile ilgili bir şey alacaksa ilk MORMAŞ’a gitmelerini tavsiye ederim. Bu gezimiz çok iyi oldu gördük tanıdık, çok beğendim. Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Deprem evleri çok güzel olmuş çok modern ve güzel evler yapılmış Osman başkan ve ekibini tebrik ediyorum çok güzel çalışmalar var. Bütün Malatyalıların bu çalışmaları görmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç İşadamları Akademisi gençlerle buluşuyor
YEREL HABERLER Genç İşadamları Akademisi gençlerle buluşuyor
İnönü’de Covid-19 önlemleriyle eğitim 13 Eylül’de
YEREL HABERLER İnönü’de Covid-19 önlemleriyle eğitim 13 Eylül’de
Malatyalı milli sporcu bronz madalya kazandı
YEREL HABERLER Malatyalı milli sporcu bronz madalya kazandı
Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı
Jandarma tarafından çocuklara boyama kitabı
YEREL HABERLER Jandarma tarafından çocuklara boyama kitabı
Malatya'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Malatya'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
Güder'den yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı
YEREL HABERLER Güder'den yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı
Hansel ve Gretel’in orman maceraları oyunu büyük başarı yakaladı
YEREL HABERLER Hansel ve Gretel’in orman maceraları oyunu büyük ...
MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Kernek’te incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Kernek’te ...
Tüfenkci'den Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
YEREL HABERLER Tüfenkci'den Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
Yeşilyurt Belediyesi’nden spora ve gençliğe dev yatırımlar Yeşilyurt’ta gençlere 25 Milyon TL’lik spor yatırımı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden spora ve gençliğe dev ...
Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, okulları ziyaret edip, öğrencilerle buluştu “Bizim İçin Çok Önemlisiniz, Değerlisiniz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, okulları ...
Malatya'da okul ve çevresindeki güvenlik önlemleri arttırıldı
YEREL HABERLER Malatya'da okul ve çevresindeki güvenlik önlemleri ...
Malatya şeker fabrikası pancar alımına başladı
YEREL HABERLER Malatya şeker fabrikası pancar alımına başladı
Taşevler barajı, 8 bin dekar araziye can suyu olacak
YEREL HABERLER Taşevler barajı, 8 bin dekar araziye can suyu olacak
Milletvekili Kahtalı, Gökçe’deki deprem konutlarını inceledi Kahtalı: “İlçedeki çalışmalar bu yıl sonu itibariyle büyük oranda tamamlanmış olacak”
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı, Gökçe’deki deprem konutlarını ...
Jandarmadan servis araçlarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan servis araçlarına sıkı denetim
Malatya’da ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Malatya’da ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı
Malatya’da yüz yüze eğitime başlandı
YEREL HABERLER Malatya’da yüz yüze eğitime başlandı
Malatya’da koç katım şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya’da koç katım şenliği düzenlendi
Otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı
Gürkan’dan yeni eğitim yılı mesajı
YEREL HABERLER Gürkan’dan yeni eğitim yılı mesajı
Malatya'daki ekmek fırını patlamasına ilişkin doğalgaz firmasında açıklama
YEREL HABERLER Malatya'daki ekmek fırını patlamasına ilişkin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.