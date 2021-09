Akçadağ Dayanışma Derneği (AKÇADAĞDER) tarafından Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na derneğe ve Akçadağ ilçesine sunduğu katkılardan dolayı plaket takdim edildi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Akçadağ Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Murat Maskar, Başkan Vekili Erdal Üstün ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Başkan Sadıkoğlu’na plaket takdim edildi.

Başkan Sadıkoğlu, burada yaptığı konuşmada dernek yönetiminin başarılı çalışmalarına dikkat çekerek takdim edilen plaket için teşekkürlerini iletti. Sadıkoğlu, “Akçadağ Dayanışma Derneği’ne teşekkürlerimi sunuyorum bize vermiş oldukları plaketten dolayı onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Akçadağ ilimiz için oldukça önemli, şehre ciddi anlamda katkı sağlayan, birçok iş insanı, bürokrat yetiştirmiş, zengin ve bereketli topraklara sahip bir ilçemiz. Bizler Akçadağ’ı önemsiyoruz ve Akçadağlıların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Akçadağ Dayanışma Derneği’nin gerek başkanı gerek yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımız ciddi anlamda seferber olup hem ilçedeki sosyal etkinliklerin önünü açmak, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak, insanların ekonomik hayata katkı sunmasını sağlamak için yaptıkları çalışmaları biliyoruz. Biz de derneğimizin yanındayız. Kurulduklarından bu yana çok ciddi işlere imza atıyorlar, tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz. Başta Başkanımız ve Yönetim Kurulu’na böyle bir plakete layık görüldüğümüz için teşekkür ediyor ve bundan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.



Akçadağ OSB için destek talebi

Başkan Sadıkoğlu’na ziyaretleri ve Akçadağ ilçesine gösterdiği yakın ilgi ve alakalarından ötürü teşekkürlerini ileten AKÇADAĞDER Başkanı Murat Maskar, Akçadağ’da kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi’nin bir an önce hizmete girmesi için destek talebinde bulundu. Maskar, “Bizler Akçadağ Dayanışma Derneği’yiz ve önceliğimiz Akçadağ, Başkanımızdan özellikle şunu istirham ediyorum. Akçadağ’daki OSB’nin bir an önce faaliyete geçirilmesi noktasında elinden gelen gayreti gösterdiğini biliyoruz ancak biraz daha hız verilmesini istiyoruz. Çünkü Akçadağ’daki vatandaşlarımız Malatya’daki OSB’ye gidiş geliş yapıyorlar. Hem zaman açısından hem maddi olarak bir bedel ödüyorlar. Eğer bu OSB Akçadağ’a açılırsa insanlarımız buraya daha rahat ulaşım sağlayacaktır hem de ilçemizdeki istihdam daha da artmış olacaktır. Biz başkanımızdan bunu özellikle talep ediyoruz. Kendilerine ilçemiz ve derneğimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Plaket takdiminin ardından söz alan AKÇADAĞDER Başkan Vekili İş Adamı Erdal Üstün, “Başkanımız derneğin kurulmasından bu yana gerçekten büyük destekler vermişlerdir, her zaman yanımızda olmuşlardır. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

