Başkan Çınar, akademisyen ve bilim adamlarını tarihi Yeşilyurt konaklarında misafir etti Çınar: “Fikirleriniz, yeni yatırımlarımıza ışık tutacaktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, akademisyen ve bilim adamlarını tarihi Yeşilyurt konaklarında misafir etti Çınar: “Fikirleriniz, yeni yatırımlarımıza ışık tutacaktır”

İHA

Başkan Çınar, akademisyen ve bilim adamlarını tarihi Yeşilyurt konaklarında misafir etti Çınar: “Fikirleriniz, yeni yatırımlarımıza ışık tutacaktır”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyinin davetlisi olarak Malatya’ya gelen Türkiye’nin farklı Üniversitelerinden 15’e yakın Akademisyen ve Bilim Adamını, Yeşilyurt’un kültürü, gastronomisi, gelenek ve görenekleri ile tarihini ön plana çıkarmak adına hizmete sunulan Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ağırladı.
Malatya Gastronomi Turizm, Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı ziyarette Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Lezzet Caddesinde turizme kazandırılan Butik Otel, Kahve Konağı, Kent Belleği, Gastronomi Konağı, Yeşilyurt Pastanesi ve Yeşilyurt Mutfağının yanı sıra bölgede gerçekleşen sokak ve cephe sağlıklaştırmaları ile Malatya ve Yeşilyurt Mutfağının tanıtılmasına yönelik projeler hakkında misafirlerine detaylı bilgiler aktardı. Malatya’nın kültürü ve medeniyetini tanıtmak amacıyla hayata geçen müzeler ve konakların kendisini gururlandırdığını ifade eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden gelen Malatya’lı Prof.Dr. Mustafa Talas, “İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) olarak düzenlediğimiz kongrelerde sunumlarıyla çalışmalarımıza destek sağlayan Türkiye’nin farklı Üniversitelerinden 15’e yakın Akademisyen ve Bilim Adamımızı bir nevi ödüllendirmek amacıyla Malatya’da ağırlıyoruz. Misafirlerimize Malatya’nın tarihi yerlerini, kültürünü, ekonomisini, yemeklerini ve yerel yönetimlerin hizmetlerini bu vesileyle tanıtmış oluyoruz. İKSAD Başkanımız Sayın Mustafa Latif Emek’in destekleriyle bu tür geziler düzenleyerek kentlerimizin tarihi yerlerini gezip, incelemeler yapıyoruz. Malatya’da gerçekten çok güzel ağırlandık. Malatya’nın tarihi ve kültürünü tanıtmak amacıyla çok güzel yatırımlar yapıldığını gördük, Malatya’nın müzeler kenti olma yolunda aldığı mesafeyi yakından görme fırsatına ulaştık. Bizi Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ında bu aşamada ciddi emekleri olduğunu daha önceden biliyorduk, birlikte kongreler düzenlemiştik. Bu gezi vesilesiyle de bu gayretleri yerinde gördük ve tanık olduk. Malatya’lı birisi olarak buradaki eserleri, konakları ve müzeleri görünce çok gururlandım. Faydalı ve verimli geçen gezinin organize edilmesinde desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız başta olmak üzere Yeşilyurt Kent Konseyine ve Malatya Gastronomi Turizm, Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerimi sunuyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin farklı Üniversitelerinden gelen 15’e yakın Akademisyen ve Bilim Adamını Yeşilyurt’ta ağırlamaktan onur duyduklarını bildiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Malatya’nın tarihi, kültürü ve gelişim alanlarını yerinde görmek amacıyla kentimize gelen akademisyenlerimiz ve bilim adamlarımızla Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda verimli bir gezi düzenledik. Karşılıklı fikir alış verişi yaptık. Ulusal ve uluslararası anlamda önemli kongrelere katılan değerli bilim adamlarımızın ve akademisyenlerimizin çalışmalarımız hakkındaki tespit ve önerileri bizim için büyük önem taşımaktadır. Farklı fikir ve önerilerden mutlaka yararlanıp, hizmetlerimize dâhil edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Malatya ve Yeşilyurt’un köklü tarihi, zengin mutfağı ve tarımsal ürünlerinin tanıtımı için son dönemlerde önemli yatırımlarda bulunduklarını vurgulayan Çınar, “Tarihi konaklarımızın restorasyonundan sokak ve bina sağlıklaştırmalarına, kadim mesleklerin tanıtımından eşsiz yemeklerimizin tescil süreçleri ve turizme kazandırılmasına kadar çok farklı alanlarda yatırımlar yaparak Malatya’nın turizm potansiyelinin hareketlenmesi adına elimizden geleni yapıyoruz. Hizmete sunduğumuz konaklarımıza ve müzelerimize gösterilen ilgi neticesinde yatırımlarımızın karşılığını almaya başladık, yerli ve yabancı turistlerimiz buraya yoğun ilgi gösteriyorlar. Bölgemizi ziyaret edenler burayı görmeden gitmiyorlar, sosyal paylaşım hesaplarından burayı kayıt altına alıp Yeşilyurt’umuzun tüm güzelliklerinin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlıyorlar. Tarihimizi ve kültürümüzü tanıtmaya yönelik yeni projeler için bu tür gezilerden önemli sonuçlar çıkartıyoruz. Alanında deneyimli ve bilgi sahibi akademisyenlerimiz ve bilim adamlarımızın farklı bakış açıları ve tespitlerinden üst seviyede faydalanacağız. Bize iletilen tespitler yeni yatırımlarımızın tüm süreçlerine ışık tutacaktır. Tarihimizin, kültürümüzün, yemeklerimizin ve meyvelerimizin korunmasına ve hak ettikleri değeri görmesi için her türlü proje ve çalışmaya kapılarımız sonuna kadar açıktır. Yeşilyurt’umuzun gastronomisini, kültürünü, mesleklerini ve medeniyetini ne kadar fazla tanıtıp, daha fazla kesime ulaştırabilirsek kentimizin turizm ve ekonomik potansiyeline o denli katkı sunmuş oluruz. İKSAD ile ortaklaşa geçen yıllarda gastronomi kongresi düzenlemiştik ve çok güzel sonuçlar elde etmiştik. İnşallah bu güç birliğimizi daha da fazla geliştirip yeni projeler ve yeni hizmetlerle Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun tanıtımına daha fazla katkı sunacağız” diye konuştu.
Çınar, kültürel ve tarihsel anlamda Yeşilyurt’un tanıtımı için yapılan istişare toplantısından sonra gelen misafirlerine Malatya ve Yeşilyurt’un zengin mutfağında yer alan birbirinden lezzetleri yöresel yemekler ve tatlılar ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Sadıkoğlu’na plaket
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu’na plaket
STK temsilcileri Battalgazi’ye kazandırılan yatırımları gezdi
YEREL HABERLER STK temsilcileri Battalgazi’ye kazandırılan ...
Genç İşadamları Akademisi gençlerle buluşuyor
YEREL HABERLER Genç İşadamları Akademisi gençlerle buluşuyor
İnönü’de Covid-19 önlemleriyle eğitim 13 Eylül’de
YEREL HABERLER İnönü’de Covid-19 önlemleriyle eğitim 13 Eylül’de
Malatyalı milli sporcu bronz madalya kazandı
YEREL HABERLER Malatyalı milli sporcu bronz madalya kazandı
Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı
Jandarma tarafından çocuklara boyama kitabı
YEREL HABERLER Jandarma tarafından çocuklara boyama kitabı
Malatya'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Malatya'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
Güder'den yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı
YEREL HABERLER Güder'den yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı
Hansel ve Gretel’in orman maceraları oyunu büyük başarı yakaladı
YEREL HABERLER Hansel ve Gretel’in orman maceraları oyunu büyük ...
MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Kernek’te incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Kernek’te ...
Tüfenkci'den Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
YEREL HABERLER Tüfenkci'den Muhtarlar Derneği'ne ziyaret
Yeşilyurt Belediyesi’nden spora ve gençliğe dev yatırımlar Yeşilyurt’ta gençlere 25 Milyon TL’lik spor yatırımı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi’nden spora ve gençliğe dev ...
Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, okulları ziyaret edip, öğrencilerle buluştu “Bizim İçin Çok Önemlisiniz, Değerlisiniz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, okulları ...
Malatya'da okul ve çevresindeki güvenlik önlemleri arttırıldı
YEREL HABERLER Malatya'da okul ve çevresindeki güvenlik önlemleri ...
Malatya şeker fabrikası pancar alımına başladı
YEREL HABERLER Malatya şeker fabrikası pancar alımına başladı
Taşevler barajı, 8 bin dekar araziye can suyu olacak
YEREL HABERLER Taşevler barajı, 8 bin dekar araziye can suyu olacak
Milletvekili Kahtalı, Gökçe’deki deprem konutlarını inceledi Kahtalı: “İlçedeki çalışmalar bu yıl sonu itibariyle büyük oranda tamamlanmış olacak”
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı, Gökçe’deki deprem konutlarını ...
Jandarmadan servis araçlarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan servis araçlarına sıkı denetim
Malatya’da ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Malatya’da ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı
Malatya’da yüz yüze eğitime başlandı
YEREL HABERLER Malatya’da yüz yüze eğitime başlandı
Malatya’da koç katım şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya’da koç katım şenliği düzenlendi
Otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.