Pandemi gündemden düşecek

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, aşılarını olmayanların pCR testi yaptırması gerektiğini hatırlatarak, "Tam doz aşıyla pandemi gündemimizden düşecek" dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, aşının önemine dikkat çekerek, aşı olmayanların PCR testi yaptırması gereceğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı personeli için aşıları tamamlanmayan kişilerin hafta da iki kez PCR testi yaptırması gerektiğini hatırlatan Bentli, "Bilindiği üzere 6 Eylül'den itibaren Milli Eğitim Bakanlığı personeli için aşıları tamamlanmayan kişilerin hafta da iki kez PCR testi yaptırması gerekmektedir. Yine konser, sinema ve tiyatro gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için ve uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilecek şehirlerarası seyahatlerde aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızın PCR testi yaptırması zorunludur” dedi.

Yapılacak bu testlerin 24 saat içinde sonuçlandırıldığından, vatandaşların numune verme sürelerini buna göre planlamaları gerektiğine dikkat çeken Bentli, “Hastanelerde virüs bulaşma riski nedeniyle tarama testleri için hastanelere başvurulmamasının doğru olacağını düşünüyoruz. Vatandaşların müdürlüğümüz hizmet binasında, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüklerinde test yaptırılabileceklerini hatırlatmak istiyoruz” şeklinde açıklamasını tamamladı.

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