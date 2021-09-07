Başkan Gürkan Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi Malatya yeni kütüphaneye kavuşacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ankara temasları doğrultusunda bakanlıklar ve ilgili genel müdürlükleri ziyaret ederek Malatya’da yapılacak projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

Beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Ankara’da çeşitli temaslarda bulunan Başkan Gürkan, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Özellikle Malatya’da yapılan ve yapılacak olan projelerle alakalı görüşmeler gerçekleştiren Başkan Gürkan, Malatya’ya yapılacak olan Kütüphane ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ile bir araya geldi. Malatya’ya kazandırılacak olan modern kütüphane ile ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyaret sırasında, kütüphane ile ilgili yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Yapılan görüşmeyi değerlendiren Başkan Gürkan, Malatya’ya kazandırılacak olan Halk Kütüphanesinin sadece eğitim olarak değil kültürel alanda da şehrin gelişmesine katkı sunacak bir proje olmasını hedeflediklerini söyledi.

Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise sosyal medya hesabından, “Malatya çok güzel bir kütüphaneye kavuşacak. Milletçe okumak, çalışmak ve toplam kalitemizi artırmak vatandaşlık ödevimiz. Kültüre erişimi artırmak için Kütüphanelerimizin sayısını sürekli artırıyoruz. Selahattin Başkanım gayretine sağlık” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.