Yeni Malatyaspor’a Kongolu forvet

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Transferde hız kesmeyen Yeni Malatyaspor, son olarak Mısır Premier Ligi takımlarından El Ahly’de forma giyen Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Walter Bwalya’yı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Söz konusu paylaşımda, "Kulübümüz son olarak El Ahly forması giyen 26 yaşındaki santrfor Walter Bwalya’nın kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda El Ahly kulübü ile anlaşmıştır. Walter, milli takım kampında kendisini kulübümüze bağlayan imzayı attı" denildi.

Bwalya, El Ahly’de çıktığı 55 maçta 19 gol, 2 asistlik performansı ile takımına katkı sağladı.

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