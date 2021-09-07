Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı

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Malatya çevre yolunda şasesi kırık şekilde seyir halinde ilerleyen kamyonet trafikte tehlike saçtı.



Olay, Malatya çevre yolunda meydana geldi. Şasesi kırık şekilde seyir halindeki tehlikeli kamyonetin görüntüsü vatandaş kamerasına yansıdı. Kamyonet sürücüsü hiçbir şey yokmuş gibi yolculuğuna devam ederek gözden kayboldu.

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