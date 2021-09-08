Ustasından öğrendiği mesleği 54 yıldır sürdürüyor

Malatya’da yaşayan İsmet Demirhan, ustasından öğrendiği bakırcılık mesleğini 54 yıldır sürdürüyor.

Ev eşyası olarak kullanılan bakır kaplar ve mutfak eşyaları zaman geçtikçe yerini yeni ürünlere bıraktı. Gelişen teknoloji ile birlikte daha çok süs eşyası olarak kullanılmaya başlanan bakır, günümüzde eskisi kadar talep görmese de son zamanlarda bakırdan yapılan süs eşyalarına talep artmış durumda. Bakır ürünlerine talebin artması ile birlikte bir süre durgunluk geçiren bakırcılık sektörünün de yüzü gülüyor.

Ustasından öğrendiği bakırcılık mesleğini 54 yıldır sürdüren 70 yaşındaki İsmet Demirhan, bakır ürünlerine talebin artmasından dolayı mutluluk duyuyor.

Eskiye oranla işlerinin yeni yeni düzelmeye başladığını ifade eden Demirhan, “Mesleğim ustamdan kalma, 54 yıldır bakır kalaycılığı işini yapıyorum. Eskiden çok güzel bir meslekti. İşleri yoğundu. Farklı farklı mutfak eşyaları çıkınca işlerimiz durgunlaştı. Şimdi tekrar iyi olmaya başladı. İşlerimiz iyi gidiyor. Ancak işçi yok. Çırak bulamıyorum. Çırak bulamadığım için de perişan durumdayım” şeklinde konuştu.

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