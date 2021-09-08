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Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Chouiar ilk antrenmanına çıktı.

Yeni Malatyaspor, 11 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Doğu Anadolu ekibinden yeni transfer Mounir Chouiar, ilk antrenmanına çıktı.

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