Yeni Malatyaspor, Walter Bwalya'yı kadrosuna kattı

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Yeni Malatyaspor, forvet oyuncusu Walter Bwalya'yı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak El Ahly forması giyen 26 yaşındaki santrfor Walter Bwalya'nın kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda El Ahly Kulübü ile anlaşmıştır. Walter, milli takım kampında kendisini kulübümüze bağlayan imzayı attı. Hoş geldin Walter" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-09-08 12:29:28



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