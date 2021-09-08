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Başkan Çınar’dan MHP ve Ülkü Ocakları’na ziyaret Çınar: “Hep birlikte çalışarak güzel hizmetlerin altına imza atıyoruz”

İHA

Başkan Çınar’dan MHP ve Ülkü Ocakları’na ziyaret Çınar: “Hep birlikte çalışarak güzel hizmetlerin altına imza atıyoruz”

MHP İl ve İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları İl Başkanlığını ziyaret eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hep birlikte çalışarak başarılı hizmetlerin altına imza atıyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Turgay Şengönülü’ü ziyaret ederek, istişarelerde bulundu. Ziyaretten dolayı teşekkürlerini sunan MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, “ Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve AK Parti İlçe Başkanımız bu tür ziyaretleri sık sık yaparak, istişarelerde bulunarak bizleri bilgilendiriyorlar. Bu tür görüşmeleri önemsiyoruz, bugünde verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 15 Temmuz Hain Darbe Kalkışmasından sonra ülkemizin geleceği, huzuru ve güveni için milletimizin talebi ve isteği doğrultusunda oluşan Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin geleceği için, kalkınması için hem yerelde hem de genelde çok yoğun çalışıyoruz ” ifadelerini kullandı.
Gösterilen misafirperverlikten dolayı MHP İl ve İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları İl Başkanlığına teşekkürlerini sunan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, “ Bizler sahada MHP İl ve İlçe Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle sürekli bir aradayız, sürekli istişare halindeyiz. Hepimizin ortak gayesi; memleketimize, şehrimize ve ilçemize en güzel şekilde hizmet etmektir. Bunun temeli de ortak akıldır. Malatya’nın hak ettiği imkanlara kavuşması için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Destekleri, güler yüzleri, katkıları ve ortak akılla bizlere verdikleri güçlü desteklerden dolayı MHP İl ve İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları İl Başkanlığına teşekkür ediyorum. Birlikte çalışmamız gücümüzü artıracaktır” diye konuştu.
MHP İl ve İlçe Yönetimleriyle uyumlu bir şekilde çalışarak Malatya ve Yeşilyurt’un en güzel hizmetlere kavuşması noktasında gayret sarf ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “MHP İl ve İlçe Yönetimleriyle ülkemiz için kentimiz için ilçemiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2019 yılındaki seçim atmosferindeki birliktelik ruhumuzu daha da güçlendirerek milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yeşilyurt’lulara verdiğimiz tüm sözleri işte bu birliktelik ruhuyla gerçeğe dönüştürüyoruz. İlk günkü heyecanımızı, birlikteliğimizi ve dayanışma ruhumuzu bu tür ziyaretler ve saha çalışmalarımızla kuvvetlendirmekteyiz. MHP İl ve İlçe Yönetimlerinin yanı sıra Ülkü Ocakları İl Başkanlığını sık sık ziyaret ederek fikir alış verişi yapıyoruz, önerilerimizi paylaşıyoruz. Yeşilyurt’ta tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin bizlerde bilgiler aktarıyoruz. Hemşerilerimizin beklentilerine en güzel şekilde karşılık vermek içinde Cumhur İttifakının ortağı MHP İl ve İlçe Yönetimiyle birlikte çalışarak bu talepleri en güzel hizmetlerle yerine getirmeye gayret ediyoruz. Hep birlikte çalışarak güzel hizmetlerin altına imza atıyoruz. Bundan sonrada bu birlikteliğimizi daha da güçlendirerek, hizmetlerimizi taçlandırıp geliştireceğiz. Seçimlerdeki vaatlerimizin yanı sıra 2,5 yıllık süreçte bölgemizin ihtiyaçlarına cevap vermesi adına başlattığımız tüm yatırımları yakından takip ederek her geçen gün gelişen Yeşilyurt’un geleceğine güzel ve kalıcı eserler emanet ediyoruz. Fiziksel belediyeciliğin yanı sıra temizlikten çevreye, spordan eğitime, tarımdan sanata, tarihi eserlerin korunmasından yeni park alanlarına, turizm potansiyelinin hareketlenmesine yönelik projelerden kültürel hizmetlere kadar her alanda ki insan odaklı projelerimizle Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’a hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz” dedi.

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