İrfan Buz: "Her şeyimizi ortaya koyacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İrfan Buz: "Her şeyimizi ortaya koyacağız"

İHA

İrfan Buz: "Her şeyimizi ortaya koyacağız"

Süper Lig’de verilen milli aranın ardından bu hafta deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu olacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör İrfan Buz, "Geçen sene son maça kadar her şeyimizi ortaya koyduysak bu müsabakada da her şeyimizi ortaya koyacağız" diyerek puan almak için sahaya çıkacaklarını söyledi.
Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Beşiktaş karşısında ellerinden gelen tüm gayreti göstererek puan almak istediklerini belirtti.
Beşiktaş’ın büyük bir camia olduğunu ifade eden Buz, siyahbeyazlılara oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçlarında başarılar diledi. Beşiktaş deplasmanına analizlerini yaparak gideceklerini ve orada bütün mücadelelerini ortaya koyacaklarını ifade eden Buz, “Geçen sene son maça kadar her şeyimizi ortaya koyduysak bu müsabakada da her şeyimizi ortaya koyacağız. İnşallah Malatyaspor sevenlere layık bir oyunla oradan puan ve puanlarla iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz” dedi.
Geride kalan transfer dönemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, iyi bir transfer süreci geçirdiklerini dile getirdi. Takımı yenilediklerini kaydeden Buz, “12 oyuncu gitti. Takımı gençleştirdik. Yeni bir yapılanma, dinamik bir takım olmak istiyoruz. Titiz bir çalışma ile aldığımız transferlerin teknik direktör olarak altına imzamı atıyorum. Yönetim ile de birlikte güzel bir transfer politikası sürdürdük” diye konuştu.
Ligin ilk 3 haftasında 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldıklarını anımsatan Buz, “Gittikçe gelişmek istiyoruz. İki müsabaka kazandık. Devam etmek istiyoruz, tabi ki eksik var, oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Dinamik bir takımız, günümüz futboluna ayak uydurmak istiyoruz, gelişimi sağlamak istiyoruz” dedi.
Milli takımın son olarak Hollanda karşısında farklı bir mağlubiyet alması ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in eleştirilmesini de değerlendiren Buz, “Biz her zaman futbolcuların üzerine gittiğimiz için oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Tabi ki seçim çok önemli burada, doğru oyuncu seçimi aynı zamanda çok önemli. İyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz. 5 tane ligde oynayan oyunculara sahibiz, bu jenerasyon çok önemli. Şenol Hoca'yı da yerle bir ediyorlar. Bu hocamızla birlikte biz dünya 3’üncüsü olduk. Bazen futbolda bu dönemler olabilir. Milli takım üzerinde muhalefet anlamında değil de üretkenlik anlamında baskıyı da almak ve onları sahiplenmemiz gerekiyor. İyi günde sahiplenmek çok kolay, kötü günde milli takıma, futbolcularımıza sahip çıkmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
Genç veya yaşlı oyuncu ayrımı yerine iyi oynayan oyuncu seçimi olması gerektiğini de ifade eden Buz, “Mesela takım kaptanımız var, geçen sezon 17 gol atmış form grafiği çok yüksek. O da milli takımda oynayabilir, burada yaşa değil performansa bakılması gerekiyor. Milli olayın milli davası olması lazım, bu konuda duyarlı olmamız lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya yakışacak
YEREL HABERLER İrfan Buz: Beşiktaş maçında oyunumuz Malatya'ya ...
Trafik kazalarının asgariye indirilmesi için çaba
YEREL HABERLER Trafik kazalarının asgariye indirilmesi için çaba
Fındıklı’nın acı günü
YEREL HABERLER Fındıklı’nın acı günü
Çeyrek asırlık başkan tekrar seçildi
YEREL HABERLER Çeyrek asırlık başkan tekrar seçildi
Otomobil devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil devrildi: 3 yaralı
Malatya'da kobilere 18 yılda 116 milyon destek Milletvekili Tüfenkci : “Esnaf bir nebze olsun rahatladı”
YEREL HABERLER Malatya'da kobilere 18 yılda 116 milyon ...
Başkan Gürkan, Kernek Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi Gürkan: “Kernek meydanı Malatya’nın hafızasıdır”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Kernek Meydanı'ndaki çalışmaları ...
Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu: "Meme büyümesi erkekte özgüveni azaltıyor" Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu: "Vücut geliştiren hormonlar meme büyümesine yol açabilir"
YEREL HABERLER Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu: "Meme büyümesi erkekte ...
58 yaşında kansere yenildi
YEREL HABERLER 58 yaşında kansere yenildi
Başkan Çınar’dan MHP ve Ülkü Ocakları’na ziyaret Çınar: “Hep birlikte çalışarak güzel hizmetlerin altına imza atıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan MHP ve Ülkü Ocakları’na ...
Yeni Malatyaspor, Walter Bwalya'yı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Walter Bwalya'yı kadrosuna kattı
Yeni kaymakamın ilk denetimi asfalt yapılan yol oldu
YEREL HABERLER Yeni kaymakamın ilk denetimi asfalt yapılan yol oldu
Yeni transfer Chouiar ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Yeni transfer Chouiar ilk antrenmanına çıktı
Ustasından öğrendiği mesleği 54 yıldır sürdürüyor
YEREL HABERLER Ustasından öğrendiği mesleği 54 yıldır sürdürüyor
Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı
YEREL HABERLER Şasesi kırık kamyonet trafikte tehlike saçtı
Malatya’da yeni kaymakamlar göreve başladı
YEREL HABERLER Malatya’da yeni kaymakamlar göreve başladı
Yeni Malatyaspor’a Kongolu forvet
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’a Kongolu forvet
Başkan Gürkan Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi Malatya yeni kütüphaneye kavuşacak
YEREL HABERLER Başkan Gürkan Ankara’da bir dizi ziyaret ...
Pandemi gündemden düşecek
YEREL HABERLER Pandemi gündemden düşecek
“İki Gözüm Ahmet” filmi Malatya'da gösterime girdi
YEREL HABERLER “İki Gözüm Ahmet” filmi Malatya'da gösterime girdi
Emniyetten dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Emniyetten dolandırıcılık uyarısı
Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı
Başkan Çınar, akademisyen ve bilim adamlarını tarihi Yeşilyurt konaklarında misafir etti Çınar: “Fikirleriniz, yeni yatırımlarımıza ışık tutacaktır”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, akademisyen ve bilim adamlarını tarihi ...
Başkan Sadıkoğlu’na plaket
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu’na plaket

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.