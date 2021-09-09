Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu: "Meme büyümesi erkekte özgüveni azaltıyor" Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu: "Vücut geliştiren hormonlar meme büyümesine yol açabilir"

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, kilo alımının ya da vücut geliştirme amacıyla kullanılan hormonların erkekte meme büyümesi sorununa yol açabileceğini belirterek, "Özgüven problemlerine yol açabilen bu sorundan jinekomasti ameliyatıyla kurtulmak mümkün" dedi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, erkekte meme büyümesi sorunu hakkında bilgiler vererek, "Ergenlik çağındaki kilolar ve östrojen hormonu artışı nedeniyle erkekte anormal şekilde meme büyümesi oluşabilir. Bu soruna 'jinekomasti' adı verilir. Bazı erkeklerde, vücut geliştirme yaptıkları için aldıkları hormonlardan dolayı meme büyümesi olabilir. Bu gibi şikayetleri olan erkeklere meme estetiği uygulanarak fazla olan doku alınmaktadır" şeklinde konuştu.



"Özgüven tazeliyor"

Jinekomastinin erkeklerde özgüven problemlerine yol açabildiğini belirten Dr. Aydoğdu, “Memesi büyük olduğu için mayo dahi giymekten çekinen erkekler ameliyatla bu sorundan kurtulabilir. Meme estetiği operasyonu sayesinde erkeklerin kendilerine güvenleri tazelenir. Çünkü rahatsız olduğu görüntü ortadan kalkar, tam istediği gibi bir görüntüye kavuşur. Bu da kişiyi her anlamda olumlu etkiler” dedi.



"Fazla yağlar liposuction ile çıkarılıyor"

Ameliyat hakkında da bilgi veren Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, operasyonun genel anestezi altında yapıldığını belirterek, "Ameliyatta memenin yanlarından ve kol altına yakın yerlerden kesiler açıyoruz. Fazla olan yağ dokularını liposuction kanülleri ile çıkarıyoruz. Kalan yağ dokularıyla meme şeklini revize ederek ameliyatı tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dr. Aydoğdu, operasyon sonrasında 15 gün boyunca korse kullanmak gerektiğini de sözlerine ekleyerek, "Bu süreçte doktorun önerdiği ilaçlar da düzenli olarak kullanılmalı" diye konuştu.

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