Muhtarlar yatırımları inceledi “Battalgazi’ye yapılan yatırımlar göğsümüzü kabartıyor”

Battalgazi’de görev yapan bazı muhtarlar, Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımları gezerek, yakından inceleme fırsatı buldu. Muhtarlar, ilçeye kazandırılan yatırımlar nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Battalgazi’de görev yapan bazı muhtarlar, Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırım ve hizmetleri, Battalgazi Belediyesi’ne ait tur otobüsü ile gezerek, yakından tanıma fırsatı buldu. İlk olarak çevreyolu altı tabirini ortadan kaldıracak ve bölgeye değer katacak olan Derme Deresi Proje alanını gezen muhtarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla riskli bölge ilan edilen ve kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki 110 dönümlük alanı, 9 bin metrekare kapalı alanda hizmet veren Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık sera park alanı, Rulo Çim Tesisleri, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi, Çocuk Eğitim Trafik Parkı, Yeşilçam Sosyal Tesisleri ve İspendere Şifalı İçmelerini gezerek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’den yatırımlar hakkında detaylı bilgiler aldı.



Muhtarlardan Güder’e yatırım teşekkürü

Muhtarlar olarak Battalgazi’de gurur duyulacak çalışmalara imza atıldığını aktaran Hatunsuyu Mahallesi Muhtarı Cumali Demir, “Bugün Battalgazi’deki muhtarlar olarak Osman Güder başkanımızın ilçeye kazandırdığı yatırım ve hizmetleri gördük. Gerçekten gururlandık. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” derken, Kamıştaş Muhtarı Şevket Cansever, “Başkanımızın daveti üzerine bugün buradayız. Çok teşekkür ediyoruz. Hepsi birbirinden değerli ve çok göz dolduran hizmetler. Battalgazi’nin her yerinde hizmet var. Başkanımıza emeklerinden ve yaptıklarından dolayı çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Çolaklı Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Yıldız ise “Başkanımızın yaptıklarını bugün yerinde görmek bizi çok gururlandı ve daha önce böyle bir hizmet görmemiştik. Halimizden çok memnunuz ve hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” derken, Düzyol Mahalle Muhtarı Şevket Aytaç, “ Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ederiz. Osman Güder başkanımızın Battalgazi’mize güzel hizmetler yaptıklarını gördük ve bu hizmetlerin tümünden çok memnunuz. Bu hizmetleri yerinde görmek bizim için çok farklı ve anlamlı. Muhtarlar olarak başkanımıza eksikliklerimizi de ilettik. Kısa sürede hallolacaktır. Başkanımız ilçedeki bir sorunu kısa vadede çözmüştür. Başkanımıza ve ekibine hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.



“Battalgazi’de ciddi yatırımlara imza attık”

Battalgazi’de bir eser siyaseti felsefesiyle çalıştıklarına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak 24 Ocak’ta yaşadığımız deprem ve pandemiye rağmen, yatırımlarımızda hız kesmedik. İlçemize çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Bizim Battalgazi’ye hizmet sözümüz var. Battalgazi’mize en güzel hizmetleri sunmak, boynumuzun borcudur. Hizmetlerimizin temelinde, istişare kültürünü canlı tutmamız ve toplumun tüm kesimlerine kulak vermemiz vardır. Battalgazi'mizin bir çok bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Malumunuz ilçemizin imar sorunu vardı ve biz göreve gelir gelmez buna neşter vurduk. İmar ile alakalı çalışmalarımız halen devam ediyor. Elimizde ne kadar imkan varsa biz bunları vatandaşlarımız için seferber ettik. Özellikle çevreyolu altı ifadesini, yapımı devam eden Derme Deresi Projesi ile ortadan kaldırıyoruz. Bizler Battalgazi'mizde bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde iz bırakan çalışmalara imza atıyoruz. Günün her saatinde sahadayız ve hemşerilerimizle birlikteyiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Battalgazi’mizde bir eser siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz” diye konuştu.

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