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Yeşilyurt'ta alternatif güzergahlar trafik akışını rahatlatıyor Çınar: “Ekonominin ve ticaretin gelişmesi için yeni yollar açıyoruz”

İHA

Yeşilyurt'ta alternatif güzergahlar trafik akışını rahatlatıyor Çınar: “Ekonominin ve ticaretin gelişmesi için yeni yollar açıyoruz”

Çarmuzu Mahallesi’nde devam eden imar yolu açma çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun tüm yaşam alanlarına ulaşımı sağlayan yollarımızı güçlü yatırımlarla akıcı ve güvenli hale getirip, bölgemizde ki yeni ticaret ve sanayi alanlarının çoğalmasına önemli destekler sunuyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan ve Çarmuzu Mahallesi Muhtarı Ali Berktaş ile birlikte Çarmuzu Mahallesi’nde 1.2 km uzunluğundaki imar yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Çarmuzu’nun gelişmesi için gerçekleşen çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Çarmuzu Mahallesi Muhtarı Ali Berktaş, “ Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatıyla bölgemizde ki iş alanları içerisinde kalan 3 km’lik yolumuz açılmıştı, geri kalan 1.2 km’lik yolumuzun da açılması için çalışmalar sürüyor. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere Başkan Yardımcılarımıza ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine şahsım ve mahalle sakinleri adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Çarmuzu Mahallesi’ne sözünü verdikleri yatırımları gerçeğe dönüştürmeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol açma ve genişletme çalışmalarıyla Çarmuzu mahallesinin farklı alanlarında kurulacak yeni istihdam ve üretim alanlarının hayata geçmesine katkı sunacaklarını söyledi.
Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarına ulaşımı rahatlatmak için imar yollarını teker teker açarak vatandaşların hizmetine sunduklarını dile getiren Çınar, “İlçemizin dört bir tarafındaki imar ve kadastro yollarımızı teker teker açarak yeni alternatif yol güzergahlarıyla birlikte trafik yükünü hafifleterek, bütün yaşam alanlarımıza ve sanayi bölgelerimize ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getiriyoruz. Bahar ayı içerisinde Çarmuzu mahallemizde alt yapısı tamamlanan 3 km’lik imar yolumuzdaki çalışmaları tamamladıktan sonra buradaki askeri bölgemizin yan tarafında, Sanayi ile Çarmuzu ve Yeşilkaynak mahallelerimizin sınırlarında yaklaşık 1.2 km’lik yeni imar yolunun açılmasına yönelik alt ve üst yapı hizmetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. İmar yolunu açma çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak bu bölgenin ulaşım ağını akıcı ve güvenli hale getirmiş olacağız. Sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın son dönemlerde büyük rağbet gösterdiği bu bölgemize ulaşımı daha akıcı hale getirip, ekonomiye ve istihdama katkı sunacak yeni yatırım alanlarının artmasına bir destek daha vermiş olacağız. Yeni yolların açılması ticaretin gelişmesi, yeni istihdam alanlarının oluşması ve doğal olarak ta ekonomimizin gelişmesi demektir. Çarmuzu mahallemizdeki yol açma çalışmalarımız neticesinde bu bölgede yatırım yapmak isteyenlere de güzel ve huzurlu bir alan oluşturmuş olacağız. İlçemizin farklı bölgelerinde kurulacak olan yeni iş ve üretim alanları içinde bizlerde elimizden gelen desteği verip, özelliklede trafik akışının rahatlaması ve konfor düzeyinin artmasına büyük bir ehemmiyet göstermekteyiz” diye konuştu.
Açılan her yeni yolun bölge ekonomisinin hareketlenmesine katkı sunduğunu vurgulayan Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun gerek ekonomik gerekse de turizm potansiyelini hareketlendirmek için yol açma, genişletme, sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama gibi hizmetlere ayrı bir önem veriyoruz. Yol ağımız ne kadar akıcı ve konforlu olursa tüm yaşam alanlarımız o denli gelişir ve kalkınır. Yeşilyurt
Belediyesi olarak ta merkezkırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimize rahat ve güvenilir bir şekilde ulaşmak içinde bir yandan mevcut yollarımızın standardını yükseltirken diğer taraftan yeni yol güzergahlarımızı teker teker açarak, yol ağımızın konfor seviyesini artırmaktayız. Açtığımız yollar, çevre düzenlemelerimiz ve yeni sosyal yaşam alanlarımızla birlikte bütün bölgelerimizin cazibesini artırmaktayız. Açılan her yol, yeni bir yatırım ve yeni bir hizmetin gelmesi demektir. İlçemizin tüm bölgelerine ulaşımı rahatlatmak içinde ekiplerimizle birlikte büyük bir emek ve gayret sarf ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz yazkış demeden büyük bir özveriyle sahada çalışarak gelecek nesillere kalite standardı yüksek yeni yollar ve yeni eserler emanet ediyorlar. Çalışmalarımız sırasında ekiplerimize yardımcı olan Mahalle Muhtarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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