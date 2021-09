Rektör Karabulut’tan sağlıkta akredite vurgusu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ziyarette yaptığı konuşmada, sağlıkta akreditenin önemli olduğunu belirtip, “Sağlıkta akreditasyon konusunda hep birlikte çalışarak, akıllı hastane uygulamalarını geliştirerek, hastanemizi bölgemizde ve ülkemizde rol model bir hastane haline getireceğiz” dedi.

MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan MTÜ’de Dr. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Deniz, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’u ziyaret etti. Rektör Karabulut, yeni görevleri için Başhekim Deniz’i tebrik ederek, MTÜ ile iş birliği içerisinde daha yoğun çalışmalarda bulunmak üzere istişarelerde bulundular.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Başhekimimizin atanıp göreve başlamasından dolayı kendisini tebrik ediyor ve görevlerinde başarılar dilediğimi ifade etmek istiyorum. Başhekimimizin inşallah yönetimi ile birlikte hastanemizde yeni bir ivme yakalayarak yaşanan veya yaşanabilecek sorunların üstesinden layıkı ile geleceğine inanıyorum. Biz de MTÜ Tıp Fakültesi Dekanlığımız ile birlikte hastanemize her türlü desteği vererek el birliğiyle hastanemizi Malatya’mız ve bölgemiz için en üst seviyede hizmet veren bir kurum haline getirmek için gayret edeceğiz. Üniversitemiz ile iş birliği içerisinde yürüteceğimiz faaliyetlerimizle hem öğrencilerimizi geleceğin hekimleri olarak yetiştirecek, hem de bilim, emek, özveri şiarıyla sağlık alanında ülkemiz için bilim üreteceğiz. Aynı zamanda Tıp Fakültemizin öğretim üyesi olan Sayın Başhekim Serdar Deniz’e de yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum” şeklinde konuştu.

Sağlıkta akreditasyonun önemine de vurgu yapan Karabulut, “Üniversitemizin öncelikli hedefi şehrimizle, bölgemizle ve yaşadığımız toplumla bütünleşmek, topluma her anlamda hizmet etmektir. Ülkemizde ve dünyada her geçen gün gelişen sağlık hizmetleri açısından en önemli konular hasta güvenliği, hastalara sağlanan klinik bakımın kalite düzeyinin arttırılması ve sağlık sisteminin performansının güçlendirilmesidir. Bu çerçevede sağlıkta akreditasyon konusunda hep birlikte çalışarak, akıllı hastane uygulamalarını geliştirerek, hastanemizi bölgemizde ve ülkemizde rol model bir hastane haline getireceğiz”dedi.

Karabulut, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya sağlık alanında MTÜ’ye vermiş olduğu destekler için şükranlarını sunarak sözlerine son verdi.

Destekleri için Rektör Karabulut’a teşekkürlerini ifade eden Başhekim Deniz, “Yeni çıktığım bu yolda yönetim ekibimle birlikte vatandaşlarımıza sağlık alanında birçok yenilikler kazandıracağımıza inanıyorum. Sağlık hizmetinde kalitenin yüzü olmak için çalışmalarımıza başlayacağız. İnanıyorum ki sizlerin de destekleriniz ile hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Bunun için yönetim birimimle birlikte her türlü desteğe, birlikteliğe ve fikre açığız. Özellikle MTÜ Tıp Fakültesi iş birliği ile yapılacak yeni projelerimiz ile geleceğimizin teminatı genç hekimlerimizi, doktor adaylarımızı yetiştirmenin gururunu hep birlikte yaşayacağız. Bunun için Rektörümüze bir kez daha bizlere destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

